La policía de Wonosono ha añadido personal en previsión del aumento de Nataru.

Wonosobo (ANTARA) – La policía del complejo Wonosobo, Java Central, celebró una reunión en preparación para los servicios de reflujo para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026 en el patio de la sede de la policía de Wonosobo.

El jefe de policía de Wonosobo, AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, destacó el viernes en Wonosobo que la policía de Wonosobo aumentará el personal a partir de mañana en previsión de un posible aumento en el flujo de tráfico durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

«A partir de mañana, se desplegará personal para realizar espesamientos en varios puntos vulnerables como medida preventiva contra el aumento del número de vehículos que retroceden. Todo el personal debe estar preparado y receptivo para prestar servicios a la comunidad», dijo.

Explicó que la seguridad y la gestión del tráfico se centrarán en las rutas turísticas que se prevé experimenten una mayor actividad comunitaria, incluida la ruta Dieng, la zona de Garung y la zona de Telaga Menjer.

Además, el jefe de policía subrayó la necesidad de concentrar y gestionar seriamente los flujos de tráfico en la zona de Kertek, que tiene potencial de alta densidad.

«Kertek es uno de los puntos cruciales y por lo tanto requiere un tratamiento más intensivo. Por esta razón, la colocación y el despliegue de personal en punto fuerte «Es necesario acelerarlo para que el flujo de tráfico siga siendo fluido», afirmó.

Espera que con la presencia de personal de la Policía Nacional sobre el terreno y esfuerzos de mitigación rápidos y mensurables, la situación de seguridad y el tráfico fluido en Wonosobo Regency puedan mantenerse bajo control durante el flujo de regreso de las vacaciones de Nataru.

También llamó a los automovilistas a obedecer siempre las normas de tránsito, mantener una buena forma física mientras viajan y seguir las indicaciones de los oficiales en el campo para la seguridad mutua.

