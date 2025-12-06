La policía de Wonosobo simula la gestión de desastres naturales

Wonosobo (ANTARA) – La policía de Wonosobo llevó a cabo una simulación de gestión de desastres en Lamuk Village Field, distrito de Kalikajar, Wonosobo Regency, Java Central, en la que participaron cientos de miembros del personal y de la comunidad, como un esfuerzo para mejorar la preparación para desastres en el área.

El jefe de operaciones del Departamento de Policía de Wonosobo, el comisionado Darianto en Wonosobo, dijo el sábado que esta simulación fue un paso importante considerando las características geográficas de Wonosobo, que es propenso a varios tipos de desastres.

«Nos damos cuenta de que Wonosobo tiene un contorno montañoso y está situado al pie de una montaña. Esta condición hace que nuestra zona sea vulnerable a deslizamientos de tierra, movimientos de tierra y fuertes vientos. Por lo tanto, el nivel de vigilancia debe ser siempre alto», afirmó.

Dijo que la simulación no era sólo una agenda de rutina sino también una necesidad urgente de evaluar la preparación del personal y los mecanismos de gestión de desastres. Se espera que los participantes tomen cada fase en serio.

“Realice esta simulación con disciplina y trátela como un evento real”, dijo.

Dijo que es importante que los participantes en la simulación presten atención a cada detalle, comprendan el flujo de mando y optimicen el uso del equipo disponible.

Esta actividad, dijo, debe ser una oportunidad para identificar debilidades para que puedan ser corregidas de inmediato.

Explicó que el propósito de la simulación era probar la efectividad de los procedimientos establecidos (protap) para el manejo de desastres en el campo, aumentando la capacidad de cada miembro del personal para comprender sus respectivos roles, desde la evacuación hasta la seguridad del sitio, y fortaleciendo la sinergia con las diversas partes. como el TNI, BPBD, el departamento de salud, el gobierno de la aldea y la comunidad para que la gestión de desastres pueda llevarse a cabo de manera más rápida, coordinada y completa.

A través de esta simulación, el Departamento de Policía de Wonosobo espera mejorar aún más las capacidades de respuesta rápida y la coordinación interinstitucional para garantizar una preparación óptima para emergencias.

