La policía de Wonosobo continúa con la seguridad – ANTARA News Central Java

Wonosobo (ANTARA) – El Departamento de Policía de Wonosobo continuó la seguridad a través de Actividades de Rutina Mejoradas (KRYD) del 3 al 5 de enero de 2026 luego del final de la Operación Temple Candle 2025/2026 el 2 de enero de 2026.

El subjefe de policía de Wonosobo, el comisionado de policía Agustinus David Putraningtyas, dijo en Wonosobo el domingo que estaba revisando al personal del KRYD para mejorar la seguridad en la ruta turística de Dieng.

Se llevaron a cabo controles para garantizar la preparación del personal para anticipar el flujo de tráfico al final de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026. Los resultados del monitoreo in situ mostraron que el personal estaba completamente monitoreado y el flujo de tráfico en la ruta turística de Dieng fue fluido.

Al implementar este KRYD, la policía de Wonosobo se aseguró de que la dotación de personal continuara hasta el lunes (5/1). La seguridad tiene como objetivo anticipar el movimiento de turistas, el flujo de regreso de personas de Wonosobo Regency y el tráfico de vehículos de los distritos circundantes que pasan por el área de Wonosobo.

Dijo. Además de en la ruta turística de Dieng, también se están llevando a cabo refuerzos de personal en la ruta Kertek-Wonosobo. También se está implementando seguridad en dos terminales principales, a saber, la terminal Mendolo en el centro de la ciudad y la terminal Sawangan en la zona fronteriza Wonosobo-Banjarnegara, para brindar al público una sensación de seguridad y comodidad.

El subjefe de policía de Wonosobo pidió a la comunidad de regreso a casa y a los automovilistas que siempre prioricen la seguridad, obedezcan las señales de tráfico y sigan las instrucciones de los agentes en el campo.

También se pide a los conductores que garanticen su condición física y el vehículo en óptimas condiciones y que no fuercen el viaje si se sienten cansados.

También pidió a los pasajeros de los autobuses tener más cuidado y estar alerta en el transporte y custodia de sus pertenencias para evitar pérdidas o delitos durante el trayecto.

El Departamento de Policía de Wonosobo destacó que la implementación del KRYD es una forma de despliegue policial para mantener la seguridad, el orden y el movimiento fluido hasta que las actividades comunitarias vuelvan a la normalidad después de las largas vacaciones.