La policía de Wonosobo celebró una reunión conjunta de preparación para desastres

Wonosobo (ANTARA) – La Policía de Wonosobo Resort (Polres), Java Central, está celebrando una reunión conjunta de preparación para desastres en línea con el período de transición o transición de la temporada seca a la temporada de lluvias en 2025/2026, que se espera que dure de septiembre a noviembre de 2025.

El jefe de policía de Wonosobo, AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, destacó el lunes en Wonosobo la importancia de la preparación de todo el personal y la coordinación intersectorial para hacer frente a posibles desastres.

Esta actividad se llevó a cabo como seguimiento de la información del BMKG que advirtió sobre el potencial de mayores desastres hidrometeorológicos, como fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra, fuertes vientos y tornados, durante el período de transición estacional.

“Los cambios climáticos extremos durante la transición pueden representar un riesgo significativo para la comunidad, razón por la cual todo el personal debe estar preparado, ser receptivo y priorizar la seguridad de los residentes”, dijo.

Ordenó una serie de medidas preventivas, incluida la alerta de las unidades SAR y del equipo de apoyo, el establecimiento de coordinación con BPBD, BMKG y las autoridades locales, y el mapeo de áreas propensas a desastres.

Además, se solicita al personal de la Policía del Sector que aconseje activamente al público que esté alerta ante condiciones climáticas extremas y esté listo para ayudar con la evacuación si ocurre un desastre.

«La gestión de desastres no se puede hacer sola. Requiere cooperación, sinergia y atención de todas las partes para que las personas estén protegidas de los efectos de los desastres», afirmó.

A través de esta reunión conjunta, espera que esta actividad no solo sea ceremonial sino también una expresión de la voluntad de la Policía de Wonosobo de brindar servicios, protección y una sensación de seguridad a la comunidad que enfrenta la temporada de transición este año.

El regente de Wonosobo, Afif Nurhidayat, apreció la sinergia intersectorial en la gestión de desastres.

«Wonosobo es una zona vulnerable a diversos desastres naturales como deslizamientos de tierra e inundaciones. Gracias a Dios, gracias a la sinergia y la cooperación entre elementos relacionados, los desastres potenciales siempre se pueden anticipar bien», dijo.

