La policía de Temanggung prohíbe los espectáculos de fuegos artificiales y los convoyes de vehículos en Nochevieja

Temanggung (ANTARA) – La policía de Temanggung Resort (Polres) prohibió los espectáculos de fuegos artificiales y los convoyes de vehículos en la víspera de Año Nuevo de 2026, como una forma de empatía y solidaridad con las víctimas del desastre de las inundaciones que continúa afectando a varias áreas de Sumatra.

«Todavía estamos de luto por las inundaciones en Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh. Por lo tanto, no sería agradable que hubiera una fiesta de Año Nuevo, y mucho menos fuegos artificiales», dijo el martes el jefe de policía de Temanggung, AKBP Rully Thomas, en Temanggung.

Dijo que esta medida también se basó en consideraciones de seguridad y orden y en mantener una situación favorable bien creada dentro de la jurisdicción de la policía de Temanggung.

Hizo un llamamiento a la población de Temanggung para que celebre el Año Nuevo de una manera más sencilla, segura y significativa, incluyendo actividades familiares, acciones sociales y aumentando la religiosidad con la oración comunitaria.

Según él, el Foro de Comunicaciones del Gobierno Regional de Temanggung llevará a cabo una oración conjunta en la plaza, a la que asistirán líderes religiosos, líderes comunitarios y la comunidad en general.

La policía de Temanggung, dijo, continuará realizando patrullas de seguridad en la víspera de Año Nuevo en puntos estratégicos para garantizar que la atmósfera siga siendo propicia, que no se produzcan delitos y que el tráfico fluya sin problemas.

La jefa de la Unidad de Tráfico de la Policía de Temanggung, AKP Yosra Meidicta Mandung, dijo que en la víspera de Año Nuevo habrá instalaciones de ingeniería de tráfico en la ciudad de Temanggung, especialmente alrededor de la plaza principal, para que no haya atascos.

«Se apostarán agentes de policía en varios puntos para garantizar el flujo fluido del tráfico», dijo.

