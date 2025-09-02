La policía de Temanggung atrapa a 99 personas en manifestaciones para el DPRD

TEMANGGUNG (Antara) – Temanggung Men recurre a la policíano 99 personas en una manifestación para la Cámara de Representantes de la Regencia Temanggug (DPRD) el lunes (1/9).

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Temanggung AKP Didik Tri Wibowo en Temanggung el martes, dijo el de las 99 personas, que consta de 73 adultos y 26 niños.

«La mayoría de ellos vino de todo Temanggung, solo una persona de Tempuran, Regencia Magelang», dijo.

No menos de 98 personas en el entrenamiento serán enviadas de regreso a su familia, y Sidik procesa a una persona porque usa dos botellas de bombas Molotov que están preparadas para ser arrojadas al edificio del DPR «, dijo.

Dijo que una persona que llevaba el bombardeo de Molotov era un adulto con las iniciales AHM (18), un residente de Wadas, distrito de Kandangan, Regencia Temanggung. La persona interesada no tuvo tiempo de lanzarlo porque fue arrestada por primera vez por la estación de policía de Temanggung.

«Estamos luchando con el Artículo 1 de la Ley de Emergencia Número 12 de 1951 con una amenaza máxima de 20 años», dijo.

Él dijo, la evidencia protegida por diferentes piedras, agua mineral, luego algunos trajeron Ciruela Plástico, luego un poco de Oli en plástico.

«Entonces primero protegemos el teléfono móvil y SEPeda Motor como su medio para venir a la manifestación. Además, hay dos botellas de líquido que consisten en cerveza estrella y alcohol de la marca Atlas «, dijo.

Técnicamente, dijo, más tarde antes de que fueran devueltos a la familia, el entrenamiento fue realizado por el Regente y el Jefe de Policía de Temanggung.

