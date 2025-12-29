La policía de Temangggung arrestó al director de la cooperativa ASM por Rp. Mil millones en corrupción

Temanggung (ANTARA) – La comisaría del complejo de Temanggung arrestó al director de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo (KSP) Argo Sumbing Mandiri (ASM) con las iniciales TW (43) por presunta corrupción de mil millones de IDR de la Institución de Gestión de Fondos Rotatorios (LPDP) de Cooperativas, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (KUMKM).

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Temanggung, AKP Didik Tri Wibowo en Temanggung, dijo el lunes que el sospechoso denunciado TW envió datos incorrectos/ficticios a la LPDB, procedentes de KUMKM APBN, en forma de una lista de 230 nombres de posibles destinatarios de fondos rotatorios canalizados a través de cooperativas.

Afirma que el préstamo del fondo rotatorio de LPDB-KUMKM no se utilizó correctamente, es decir, no se distribuyó a los miembros de la cooperativa. El denunciado ha enviado datos incorrectos/ficticios a LPDB-KUMKM en forma de una lista de 177 nombres de miembros que han recibido fondos rotatorios a través de la cooperativa.

Afirma que el sospechoso no utilizó correctamente el préstamo renovable de LPDB-KUMKM, es decir, no fue pagado a los socios de la cooperativa.

«El sospechoso envió a LPDB-KUMKM datos del balance que no reflejaban la situación financiera real de KSP ASM», dijo.

Esto se basa en el informe de auditoría sobre el cálculo de las pérdidas financieras del estado debido a presuntos actos criminales de corrupción en la aplicación y uso de fondos de préstamos rotatorios de LPDB-KUMKM a KSP Argo Sumbing Mandiri (ASM) Temanggung Regency en 2022.

«Los resultados del cálculo de las pérdidas financieras del Estado ascendieron a 1.000 millones de IDR como resultado de las acciones llevadas a cabo por el sospechoso TW», dijo.

El sospechoso fue acusado del artículo 2(1) y del artículo 3 junto con el artículo 18(1), 2 y 3 de la Ley Número 31 de la República de Indonesia de 1999 sobre la Erradicación de los Actos Delictivos de Corrupción, con la amenaza de una pena máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de 1.000 millones de IDR.

Lea también: El regente Temanggung promete no dar lugar a la extorsión y la corrupción