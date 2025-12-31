La policía de Tegal reveló que cuatro víctimas en el automóvil murieron debido a la exposición al CO

Tegal (ANTARA) – La policía de Tegal Resort, Java Central, reveló el jueves (12/11) que cuatro víctimas murieron en un automóvil en la carretera de peaje KM 284+800, precisamente en Tarub Village, Tegal Regency, porque las víctimas estuvieron expuestas al gas de monóxido de carbono (CO).

«Basándose en los resultados del examen de laboratorio criminalístico, se afirmó que (las víctimas) dieron positivo por exposición al gas monóxido de carbono», dijo el miércoles el jefe de policía de Tegal, AKBP Bayu Prasetyo, en Tegal.

Anteriormente, la policía de Tegal confirmó que la causa de la muerte de las cuatro víctimas que estaban en el mismo automóvil no se debió a violencia o abuso.

«Cuando los agentes los encontraron, las víctimas estaban muertas después de varias horas de investigación. En ese momento el vehículo estaba apagado, con el aire acondicionado todavía encendido y las ventanillas cerradas», dijo.

Las cuatro víctimas que murieron en la autopista de peaje de Tegal pertenecían todavía a la misma familia. Dejaron Bekasi hacia su ciudad natal en el área de Pacitan, Java Oriental.

Con motivo de la última conferencia de prensa de 2025, AKBP Bayu Prasetyo explicó que la situación de seguridad y orden público en el área local se encuentra en general en condiciones seguras y favorables.

«Esta situación es el resultado del arduo trabajo de la policía y el apoyo y participación activa de la comunidad. La seguridad y el orden se pueden lograr mediante una buena cooperación entre la policía y la comunidad», dijo.

Según sus palabras, en el ámbito de la aplicación de la ley se resolvieron 158 casos en 202 casos, con una tasa de resolución de 78,22 por ciento.

Mientras tanto, la delincuencia domina los robos graves, seguidos de los casos de fraude, protección infantil y robo de vehículos de motor.

«Se han resuelto hasta 58 casos de drogas, que han alcanzado el 98,3 por ciento», afirmó.

En el sector del transporte, dijo, hubo un aumento en el número de accidentes de tránsito en comparación con el año anterior, pero la tasa de mortalidad disminuyó.

