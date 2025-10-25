La policía de Semarang impide que los intermediarios utilicen samsat

Semarang (ANTARA) – La policía de Semarang ha preparado personal para actuar como embajadores guía del servicio fiscal en UPTD Samsat Semarang 3, en un intento por suprimir la práctica de los intermediarios en el procesamiento de documentos de vehículos de motor.

El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Semarang, AKBP Yunaldi, en Semarang, dijo el sábado que el guía embajador tendría la tarea de ayudar y proporcionar información a las personas que estaban procesando los documentos de sus vehículos.

“Los guías del servicio tributario tienen la tarea de brindar información a las personas que acuden a la oficina de Samsat, brindar asistencia y regalar recuerdos a los contribuyentes que sean obedientes en el pago de impuestos”, dijo.

Estos esfuerzos, continuó, harán que el espacio para los corredores que operan en la oficina de Samsat sea más pequeño y menos libre.

Añadió que UPTD Samsat Semarang 3 también continúa brindando educación sobre el cumplimiento del pago de vehículos de motor.

Se llevaron a cabo actividades de divulgación entre motociclistas y conductores de automóviles en varias carreteras de la ciudad de Semarang.

Dijo que los automovilistas que no hayan pagado sus impuestos de motor durante la socialización deberán hacerlo en vehículos móviles Samsat.

Según él, los automovilistas que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales recibirán recuerdos de los agentes que realicen la campaña.

