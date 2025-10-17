La policía de Purbalingga ha desplegado personal para hacer frente a los deslizamientos de tierra en la aldea de Panusupan.

Purbalingga (ANTARA) – La Policía de Purbalingga Resort (Polres) ha desplegado decenas de efectivos para ayudar en el desastre del deslizamiento de tierra que provocó el colapso de la carretera en Panusupan Village, Purbalingga Regency, Java Central.

«Hemos desplegado un total de 30 personas para unirse al TNI, la policía de Rembang, los funcionarios de la aldea y la comunidad para abordar los deslizamientos de tierra en la aldea de Panusupan, distrito de Rembang», dijo el viernes el jefe de Relaciones Públicas del Departamento de Policía de Purbalingga, el subcomisionado de la policía de Purbalingga, Setyo Hadi.

En esta actividad, dijo, el personal de la policía de Purbalingga junto con elementos del TNI y la comunidad local trabajaron juntos para recolectar piedras de río en relevos que podrían colocarse en gaviones para protección contra deslizamientos de tierra.

«Esta actividad es una forma de sinergia entre las agencias y la comunidad para enfrentar los desastres naturales», dijo.

Mientras tanto, el jefe del subdistrito de Rembang Panggih, Adi Susilo, valoró la participación de todas las partes en este servicio comunitario.

Según él, la participación de la policía de Purbalingga y Kodim 0702/Purbalingga fue una motivación para que los residentes se unieran a la colaboración.

«Gracias por la preocupación de la policía de Purbalingga y Kodim. Esto es un estímulo para los residentes a trabajar juntos para hacer frente a los deslizamientos de tierra», subrayó.

Anteriormente Director General de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD)

Purbalingga Regency Prayitno dijo que BPBD había realizado conjuntamente una evaluación en el lugar del incidente con el Servicio de Planificación Espacial y Obras Públicas de Purbalingga Regency (DPUPR) y el Gobierno de la aldea de Panusupan.

«El equipo de BPBD, junto con la DPUPR y el gobierno de la aldea de Panusupan, llevaron a cabo inmediatamente una investigación de campo y coordinaron las medidas de respuesta de emergencia para que el acceso de los residentes se restableciera rápidamente», dijo.

Según él, los resultados de la evaluación mostraron que el deslizamiento de tierra se produjo el miércoles por la tarde (15/10) después de que la zona fuera afectada por fuertes lluvias, lo que provocó que la carretera distrital en la aldea de Bojongsana desarrollara grietas de 41 metros de largo por 5 metros de ancho y un hundimiento de 2,5 metros.

Además, la carretera del pueblo se derrumbó más de 26 metros con una profundidad de 2,5 metros y se produjo un deslizamiento de tierra en la pared del río Ideng.

“Este tipo de deslizamiento de tierra se conoce como deslizamiento de escombros giratorio”, dijo en Purbalingga el jueves por la noche (16/10).

Dijo que en un esfuerzo por acelerar la restauración del acceso, BPBD ha coordinado con la DPUPR y los residentes para realizar servicios comunitarios desde el jueves (16/10) para crear un camino de piedra de emergencia para que el sitio pueda ser transitado por vehículos de dos ruedas.

“Según él, el DPUPR de Purbalingga Regency envió el viernes (17/10) 20 gaviones que se instalarán como barreras temporales para sellar las grietas en la carretera”, dijo.

Además, se utilizará equipo pesado para ayudar a crear rutas de emergencia. También se ha acordado que los terrenos propiedad de los residentes locales puedan utilizarse como una nueva ruta alternativa.

“El plan permanente de reubicación de carreteras se desplazará hacia la izquierda con una propuesta de acuerdo en 2026 a través del DPUPR, que se estima requerirá un presupuesto de alrededor de 600 millones de IDR”, dijo Prayitno.

