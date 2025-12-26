La policía de Pemalang ha aumentado la seguridad en las atracciones turísticas para dar la bienvenida a las vacaciones de Navidad.

Batang (ANTARA) – La policía de Pemalang Resort, Java Central, ha aumentado la seguridad en varias atracciones turísticas, especialmente el turismo acuático, a medida que nos acercamos a las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026, en un esfuerzo por evitar que suceda algo adverso.

El jefe de policía de AKBP, Rendi Setia Permana, del Pemalang Resort en Pemalang, dijo el viernes que su partido había trabajado con los administradores de turismo acuático para aumentar la vigilancia de los visitantes.

«Continuamos aumentando la seguridad y las patrullas para brindar una sensación de seguridad a los visitantes que disfrutan del período de vacaciones, especialmente en una serie de atracciones de turismo acuático», dijo.

Según él, se ha observado que ha aumentado el número de visitantes a algunos atractivos turísticos acuáticos, como el atractivo turístico Widuri Beach.

El número de visitas turísticas a la atracción turística de Widuri Beach, dijo, fue de unas 500 personas, o un aumento con respecto a las 460 personas del día anterior.

«Los visitantes disfrutan de la belleza de una serie de atracciones acuáticas creadas por el hombre, como parques acuáticos, atracciones naturales como playas, ríos, rafting y cascadas», dijo.

Llamó a los gestores de turismo acuático a prestar siempre atención a las condiciones climáticas para la seguridad de los visitantes de los atractivos turísticos.

«Preparar equipos de seguridad como chalecos salvavidas y cinturones de rescate para los visitantes. Si ocurre mal tiempo, recomendamos suspender temporalmente las operaciones en los atractivos turísticos hasta que mejore el tiempo», dijo.

El jefe de policía dijo que como forma de preparación de seguridad durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026, su grupo revisó el equipo e infraestructura de seguridad, como boyas, chalecos salvavidas, lanchas patrulleras y botes de goma.

«Estamos asegurándonos de que todo el personal y la infraestructura estén listos para garantizar la seguridad y la comodidad de las personas que disfrutan de las vacaciones de Navidad», dijo.