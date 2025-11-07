La policía de Pati intensifica las redadas de alcohol entre estudiantes para prevenir la delincuencia juvenil

Pati (ANTARA) – La policía de la ciudad de Pati (Polresta), Java Central, continúa intensificando las redadas de licor, especialmente contra los estudiantes que faltan a la escuela, para mantener la situación de seguridad y el orden público (kamtibmas) y prevenir la delincuencia juvenil.

«Como parte de este esfuerzo, la policía de Margorejo llevó a cabo actividades preventivas el viernes (11 de julio) a las 10 a. m. contra los estudiantes sorprendidos faltando a la escuela y consumiendo alcohol en el área del distrito de Margorejo», dijo el jefe de policía de Margorejo, AKP Dwi Kristiawan, quien también dirigió la redada el viernes en el sitio de disposición final (TPA) de Banyuurip, aldea de Sukoharjo, distrito de Margorejo, Pati.

Durante la redada, dijo, los oficiales encontraron a un grupo de estudiantes de una escuela secundaria en Pati reunidos fuera del horario de estudio mientras todavía vestían uniformes de exploradores.

Mientras revisaba a cinco estudiantes, dijo, los encontraron bebiendo licores mezclados y fumando en el área.

«El licor que bebían estaba mezclado con bebidas carbonatadas. Inmediatamente los arrestamos para entrenarlos», dijo.

En el lugar del incidente, la policía confiscó a los estudiantes dos botellas de plástico de una mezcla de alcohol, un paquete de cigarrillos y tres motocicletas para una mayor investigación en la comisaría de Margorejo.

«No se han encontrado otros objetos peligrosos, como armas blancas o drogas. Sin embargo, todavía estamos tomando medidas contra el absentismo escolar y el consumo de alcohol, ya que pueden conducir a la delincuencia juvenil y a la perturbación de la seguridad social», afirmó.

Luego, la policía convocó a los padres de los estudiantes a la jefatura de policía del sector para recibir orientación conjunta y trabajar con la escuela para llevar a cabo una supervisión y orientación más estricta para sus estudiantes.

«No sólo estamos tomando medidas sino también adoptando un enfoque educativo. Estamos involucrando a los padres y a la escuela para que estos niños no repitan sus acciones», afirmó.

=A través de estas actividades preventivas, la policía del sector Margorejo espera suprimir el riesgo de delitos juveniles, como peleas entre estudiantes, carreras ilegales e incluso abuso de alcohol. El jefe del sector también enfatizó la importancia de la cooperación entre la policía, las escuelas y la comunidad en el seguimiento del comportamiento de la generación más joven.

«Instamos al público a asumir un papel activo en el seguimiento de los niños. Si ve alguna actividad sospechosa o comportamiento adolescente aberrante, infórmelo a las autoridades de inmediato», dijo.

