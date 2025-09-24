La policía de Pati está preparando a cientos de empleados para asegurar acciones el día agrícola.

PATI (Antara) – La policía de Pati, Central Java, ha desplegado cientos de empleados para garantizar la demostración de las personas que son miembros de la Red de Comunidad de Cuidado de la Cuidado de Wordengmonings (JMPPK) en el Día Nacional de los Agricultores que tuvieron lugar en el área de Pati DPRD el miércoles.

El comisionado jefe de la policía de Pati, Pol Jaka Wahyudi, en Pati, dijo el miércoles que su partido había preparado la seguridad en detalle, para que la acción pudiera tener lugar de manera ordenada, segura y promovida.

Cientos de empleados, dijo, se dividieron en tres anillos de seguridad. El anillo I está dirigido a la página de DPRD como el punto más importante, Ring II para regular el flujo de tráfico a través de la ciudad, mientras que el anillo III se coloca en la ruta de salida masiva de varios distritos.

«Con este sistema de anillo, el potencial de vulnerabilidad se puede monitorear temprano», dijo.

En seguridad, dijo, también había una sinergia de seguridad que involucró al TNI, Satpol PP y otras agencias relevantes.

«No trabajamos solos. Todos nuestros elementos incluyen para que la seguridad funcione de manera óptima», dijo.

Además de asegurar la acción, también se presta especial atención al funcionamiento suave del tráfico. Para que la policía de Pati también prepare la tecnología de tráfico cuando sea necesario, de modo que las actividades del pueblo Pati continúen funcionando normalmente.

Apeló a todos los participantes en la promoción para mantener el orden. Para que las ambiciones que se han transferido con el Día Nacional de los Agricultores de 2025 pueden funcionar pacíficamente.

«La Policía Nacional retendrá, guiará y se asegurará de que estén protegidos», dijo.

