La policía de Ocean City busca a un nadador desaparecido cerca de la playa de 10th Street

OCEAN CITY, Nueva Jersey (WPVI) — Los equipos todavía están buscando a un nadador de 19 años desaparecido en la playa de Ocean City, Nueva Jersey.

El adolescente fue reportado como desaparecido alrededor de las 5 pm del lunes mientras practicaba boogie cerca de la playa de 10th Street.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, miembros de la Patrulla de Playas de Ocean City rescataron a una persona del agua.

Ese individuo les dijo a los socorristas que el hombre de 19 años había estado en una tabla de boogie antes de ser golpeado por una ola y no poder salir a la superficie.

El video del helicóptero mostró aproximadamente dos docenas de personas formando una cadena humana en el agua para ayudar en la búsqueda.

Tripulaciones buscan la playa de Ocean City tras informes de nadador desaparecido

La búsqueda continúa.

Las autoridades no han revelado la identidad del nadador desaparecido.

