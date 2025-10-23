La policía de la ciudad de Magelang está lista para proteger al público de los peligros de las drogas.

Magelang (ANTARA) – La policía de la ciudad de Magelang (Polres), Java Central, protege al público de los peligros de la influencia de las drogas, para que la ciudad de Magelang permanezca segura, limpia y libre de la influencia de estas sustancias ilegales.

«Este compromiso es una expresión concreta de la Unidad de Narcóticos de la Policía de la ciudad de Magelang para proteger al público de los peligros de los narcóticos», dijo el jueves en Magelang el jefe de la Unidad de Investigación de Narcóticos de la Policía de la ciudad de Magelang, IPTU Narto.

Instó al público a no dudar en informar si tienen conocimiento de alguna actividad sospechosa relacionada con las drogas en el área.

«No dejaremos de erradicar las drogas desde la raíz. El papel activo de la comunidad es muy importante para romper la cadena de circulación de estas mercancías ilegales», afirmó.

La Unidad de Narcóticos de la Policía de la ciudad de Magelang ha logrado descubrir una vez más un caso de abuso de drogas en su jurisdicción.

Esta vez, los agentes arrestaron a un hombre con las iniciales WP (39), residente de Cacaban Village, distrito central de Magelang, ciudad de Magelang, con evidencia de metanfetamina que pesaba 3,51 gramos.

Dijo que el éxito en el descubrimiento del caso comenzó con un informe público sobre actividad sospechosa en una de las casas en el área de Cacaban.

A partir de esta información, los agentes iniciaron inmediatamente una investigación y vigilaron al sospechoso, que se sabía que trabajaba como trabajador ocasional.

Después de obtener pruebas iniciales suficientes, el equipo de la Unidad de Narcóticos fue a la casa del presunto WP y realizó una búsqueda bajo la supervisión del jefe local de RT.