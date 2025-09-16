KUDUS (Antara) – La Policía de Kudus Resort, Central Java, quien no solo sirvió en la gestión del Certificado de registro de la Policía (SKCK) de vacaciones, sino el solicitante que se encargó del SPT (Centro de Servicio de Servicio de Policía Integrado) de la Sagrada Policía también recibió un sistema de albóndigas libres.

«Hasta 300 porciones de albóndigas son proporcionadas frente al skck skck skck roam de la policía sagrada para los residentes que cuidan a los médicos, especialmente a los fines de los gobernadores con un acremento de acremento de Chudus en Kudus, el martes por la unidad de inteligencia de seguridad de la policía de Kudus.

Dijo que esta actividad era parte de un intento de acercar los servicios humanistas y acercar a la policía nacional a la comunidad.

Las largas colas, dijo, no amortiguan el entusiasmo de la comunidad. De hecho, las golosinas de albóndigas gratis hacen que la atmósfera sea cálida y llena de fama porque los solicitantes de SKCK pueden disfrutar de los platos mientras esperan su turno para el servicio.

Según él, el solicitante de SKCK no tiene que ir a la estación de policía, ya que puede hacer o expandir el SKCK en su estación de policía respectiva, para que sea más fácil, especialmente para los participantes en una entrada de PPPK a tiempo parcial.

Suci, un profesor japonés de 5 primaria, distrito de Mejobo, Kudus reconoció la solicitud de hacer que esta participación de PPPK parcialmente de SKCK.

Apreciaba el servicio SKCK en la estación de policía sagrada que se volvió más rápido y más moderno. Porque la lista ahora puede estar en línea o en línea, mientras que el pago puede ser a través de Briva.

«En anticipación de la cola, las albóndigas gratis también están disponibles, por lo que es muy agradable», dijo.

Los servicios de gestión de SKCK en la estación de policía de Kudus no están abiertos de lunes a viernes. Para ofrecer conveniencia y servicios a las personas que ocurrieron que tenían desde el jueves (11/9), hubo un aumento en las solicitudes de SKCK, especialmente el sábado (9/13) y el domingo (9/14), todavía estaba abierto.