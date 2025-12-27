La policía de Kudus ha aumentado la seguridad en las atracciones turísticas durante las vacaciones

Kudus (ANTARA) – La policía de Kudus, Java Central, ha aumentado la seguridad en varias atracciones turísticas, especialmente el turismo acuático, a medida que nos acercamos a las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026, como un esfuerzo para evitar eventos adversos.

“Para anticipar posibles problemas de seguridad para los visitantes, la policía de Kudus también ha instalado puestos punto fuerte «en la zona turística de Air Logung en la aldea de Kandangmas, distrito de Dawe, Kudus, y alertó al equipo Dokkes de la policía de Kudus», dijo el sábado el subjefe de policía de Kudus, Rendi Johan Prasetyo, en Kudus.

También inspeccionó directamente a su personal en la realización de seguridad y servicios en la atracción turística Air Logung en la aldea de Kandangmas, tras el creciente número de visitas turísticas durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) de este sábado.

Dijo que el aumento de visitantes debe equilibrarse con la preparación del personal sobre el terreno. Además, durante las vacaciones de Navidad se produjo un aumento significativo del número de visitantes, por lo que la policía de Kudus instaló un puesto punto fuerte y alertar al personal y a los equipos de salud para brindar a la comunidad una sensación de seguridad.

Para brindar seguridad, la policía de Kudus desplegó ocho agentes de la policía nacional, asistidos por elementos de Tagana de la aldea de Tanjungrejo, para apoyar la preparación en los sitios turísticos.

Además de comprobar la seguridad, el subjefe también pidió a los visitantes que respeten siempre las normas de seguridad y mantengan el orden durante los viajes.

También educó a los conductores de lanchas rápidas y embarcaciones para que priorizaran la seguridad de los pasajeros, transportándolos sin exceder la capacidad, utilizando equipos de seguridad y prestando atención a las condiciones climáticas.

Espera que toda la serie de vacaciones de Navidad y Año Nuevo en la atracción turística acuática de Logung se pueda desarrollar de forma segura y favorable.

Una de las visitantes, Aulia (18), residente de Bangsri, Jepara, admitió que la presencia de agentes de policía en el sitio turístico de Logung la hacía sentir más segura.

“Antes vimos que había un puesto de policía y había agentes haciendo guardia, así que nos sentimos más seguros y cómodos cuando viajamos hasta aquí”, dijo.

También expresó su reconocimiento y gratitud a la policía de Kudus que brindó seguridad durante las vacaciones de Navidad.

«Me gustaría agradecer a la policía de Kudus por mantener la seguridad en la atracción turística de Logung para que los visitantes puedan disfrutar de sus vacaciones en paz», dijo.

Lea también: La tumba de Sunan Kudus sigue llena de peregrinos