La policía de Kudus evacua a los residentes afectados por las inundaciones

Kudus (ANTARA) – La policía de Kudus Resort, Java Central, ayudó en la evacuación de los residentes afectados por las inundaciones en Dukuh Goleng, aldea de Pasuruan Lor, distrito de Jati, cuando el agua comenzó a entrar en sus casas, lo que obligó a los residentes a huir a un lugar seguro.

«El agua estancada se estima actualmente entre 40 y 60 centímetros, debido a la intensidad bastante alta de la lluvia. Las evacuaciones fueron llevadas a cabo por agentes de policía de Jati a partir de las 12:30 pm», dijo el lunes el jefe de policía de Kudus, AKBP, Heru Dwi Purnomo, en Kudus.

Reveló que los residentes que fueron evacuados estaban en RT 1 a RT 3 RW 12 en Dukuh Goleng. Mientras tanto, el campamento temporal de refugiados está ubicado en TPQ Qoriatul Fikri en la aldea de Pasuruan Lor, distrito de Jati.

El jefe de policía de Jati, AKP, Hadi Noor Cahyo, añadió que la evacuación se llevó a cabo como medida preventiva para mantener la seguridad de los residentes debido a las condiciones de inundación bastante elevadas.

«El agua sumergió zonas residenciales hasta 60 cm. Por razones de seguridad, las evacuamos, especialmente los niños y los ancianos», dijo.

Añadió que la policía continúa monitoreando los lugares afectados y trabajando con agencias relacionadas para anticipar la posibilidad de más lluvias.

«Actualmente hemos colocado a los residentes en un lugar seguro. Permanecemos alerta y listos para realizar más evacuaciones si las condiciones en el terreno se deterioran», dijo.

El jefe policial del sector también hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar de inmediato si requieren asistencia de emergencia.

Anteriormente, Noor Alifi, jefe del Samapta AKP, y su personal también distribuyeron comida preparada y agua potable a los residentes de la aldea de Ngembalrejo afectados por la inundación.

«Como algunas zonas siguen inundadas, la distribución logística se realiza mediante pequeñas embarcaciones para que la ayuda pueda llegar a los hogares de los residentes», afirmó.

El uso de estas embarcaciones es también una medida de anticipación si en algún momento es necesario evacuar a los residentes, especialmente a colectivos vulnerables como personas mayores, niños y residentes con movilidad reducida.