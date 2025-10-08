La policía de Kudus dividió 40 toneladas de maíz seco al bullog

Kudus (Antara): la policía de Kudus, Midden-Java, ahora ha logrado distribuir 40 toneladas de maíz seco como cosecha de la plantación de maíz en una serie de áreas agrícolas en el registro de Kudus, en apoyo del programa de auto-suministro de alimentos.

«The corn that we sent to Bulog has a moisture content of 14 percent. In the meantime, the purchase price of Bulog IDR is 6,400/kilogram, which is expected to increase the enthusiasm of the farmers,» said police chief Akbp Heru Dwi Purnomo of herd on Wednesday at the same Maïsplanting activity in Rendeng, Distrito de Kota, Kudus.

Mientras tanto, el maíz que se envía hoy coincide con el programa de plantas de maíz de 10 toneladas, la cosecha de agricultores en el área de Kudus.

Espera que esta actividad pueda alentar a los agricultores a seguir innovando y aumentando la productividad de sus cultivos, porque Bulog lo absorbe.

Para aumentar el área de la planta, la policía de Kudus, junto con Forkopimda, también plantó maíz en la ciudad de Kudus, con el objetivo de 3.500 metros cuadrados de tierra en la tierra agrícola de la aldea de Rendeng, distrito de Kota, regencia de Kudus.

Además, el apoyo a las semillas y los fertilizantes se transfirió a grupos agrícolas, el movimiento de alimentos baratos de Bulog (GPM), el arroz de suministro de alimentos y el arroz de estabilidad de precios (SPHP), así como servicios de control de salud gratuitos para la comunidad.

En esta ocasión, se entregó ayuda simbólica para semillas y fertilizantes a representantes del grupo de agricultores de la aldea Rendeng, en forma de 7 kilogramos de semillas de maíz y 200 kg de fertilizantes.

Espera que, por plantas simultáneas de maíz y apoyo, en forma de semillas y fertilizantes, los agricultores estarán más motivados para trabajar juntos para aumentar los rendimientos agrícolas. La esperanza es que Kudus pueda convertirse en un área de excedentes de maíz en el futuro este año.

Según los datos del Servicio de Agricultura de Kudus Regency, el área del maíz alcanzará 1.190 hectáreas de enero a septiembre de 2025, con el objetivo de alcanzar 1.600 hectáreas a fin de año.

Esta actividad es prueba de nuestro compromiso conjunto con la preservación de la disponibilidad de alimentos, mejorando el bienestar de los agricultores y fortalecer la economía comunitaria a través del sector agrícola en el área de regencia de Kudus.

En esta ocasión, la policía de Kudus también entregó 15 toneladas de suministro de alimentos Bulog y arroz de estabilidad de precios (SPHP) al día a todos los subdistritos. Luego está la atención médica gratuita para la comunidad.