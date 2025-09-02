La policía de Batang-tni evita la patrulla evitando los movimientos de masa

BATANG (Antara) – La Policía de Batang Resort con el Comando del Distrito Militar 0736/Batang y Satpol Pamong Praja intensificaron una patrulla combinada al peinar diferentes puntos para garantizar que no hubiera movimientos de masa post -coleccionados.

El jefe del complejo policial de AKBP Batang, Edi Rahmat Mulyana, en Batang, Central Java, dijo el lunes que la situación actual y la condición del área aún eran seguras y propicias.

«Para confirmar la condición, siempre estamos en Stand -By, a pesar de que no hay información sobre el movimiento de masas», dijo.

Estaba acompañado por la Unidad de Binmas de Headpol, Darmanto, dijo que su partido había usado un pelotón, asistido por un pelotón de Kodim 0736/Batang, un equipo de Pamong Praja Satpol y un equipo del Cuerpo de Marines.

La patrulla conjunta, dijo, se llevó a cabo en tres puntos principales de carretera hasta la frontera de la región de Batang-Pekalongan, quien supuestamente fue utilizado por los manifestantes para tomar medidas nuevamente.

«Para anticipar cosas que no son deseables, también hacemos secuencias en la zona fronteriza. Desde Setono, la ruta principal de la frontera de Batang-Pekalongan hasta la salida de Warungasem», dijo.

Dijo que el equipo conjunto prestó atención adicional en la ruta principal del límite de Batang-Pekalongan porque contenía objetos vitales.

«La comunidad no tiene que preocuparse, advirtemos a un equipo conjunto de un máximo de 250 empleados repartidos por vulnerables y potenciales puntos. El equipo conjunto barrerá intensamente una serie de puntos que se consideran vulnerables cada dos horas», dijo.

