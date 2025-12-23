La policía de Batang desvela el caso del asesinato de un mototaxista

Batang (ANTARA) – La policía de Batang Resort, Java Central, ha revelado el caso de asesinato de un mototaxista cometido por una pareja de iniciales DK (30) y SM (26) que les dio bebidas mezcladas con hojas de amatista.

El jefe de policía de AKBP, Edi Rahmat Mulyana, de Batang Resort en Batang, dijo el martes que la divulgación del caso comenzó cuando el sospechoso con las iniciales SM (26) utilizó los servicios de la víctima para llevarlo a un lugar.

«Sin embargo, en el camino hacia ese lugar, el sospechoso le pidió a la víctima que se detuviera un momento para descansar. Durante el descanso, el sospechoso le ofreció a la víctima una bebida mezclada con polvo de hoja de amatista», dijo.

Además, dijo, la víctima experimentó alucinaciones hasta que perdió el conocimiento y finalmente murió en una tienda vacía en el distrito de Gringsing.

Después de que se descubrió que había muerto, los sospechosos SM y DK que habían estado esperando en un lugar tomaron la motocicleta, el teléfono móvil y la billetera de la víctima que contenían aproximadamente 1 millón de IDR.

Él, que estaba acompañado por el subjefe de policía AKBP Hartono, dijo que los dos sospechosos habían cometido actos similares siete veces y estaban cumpliendo un año de prisión.

«Sí, el sospechoso es reincidente y ha cometido delitos similares siete veces, concretamente en Tegal, Kendal y cinco veces en la zona de Batang Regency», dijo.

Como resultado de sus acciones, los dos sospechosos serán acusados ​​en virtud del artículo 338 del Código Penal en relación con el artículo 365 del Código Penal por robo con violencia con resultado de muerte de una persona y con la amenaza de una pena de prisión de 15 años.

La familia de la víctima Rahayu pidió a la policía que aplicara a los dos perpetradores el castigo más severo posible.

«También expresamos nuestro agradecimiento al jefe de policía de Batang que expuso el caso que resultó en la muerte de mi familia», dijo.