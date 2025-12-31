La Policía de Banyumas invita a los vecinos a celebrar el Año Nuevo con actividades positivas

Purwokerto (ANTARA) – El jefe de policía de la ciudad de Banyumas (Kapolresta), Ari Wibowo, invitó a todos los elementos de la sociedad a celebrar la víspera de Año Nuevo con actividades positivas, movimiento ordenado y mantenimiento conjunto de la seguridad y el orden regional.

«Todavía estamos preocupados por nuestros hermanos y hermanas afectados por el desastre en el norte de Sumatra, Aceh y Sumatra occidental. Por lo tanto, insistimos en que no haya fuegos artificiales, fuegos artificiales, procesiones o convoyes, y llenemos el Año Nuevo con actividades positivas y oraciones conjuntas», dijo el miércoles después de la conferencia de prensa de fin de año en la comisaría de policía de Banyumas, Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que la llamada era una forma de empatía y un intento de mantener la seguridad pública.

Según él, el uso de fuegos artificiales y fuegos artificiales puede causar perturbaciones y poner en peligro la seguridad, especialmente en condiciones climáticas que a menudo llueve.

Además, también se recomienda a la población mantener el orden en el tráfico en Nochevieja.

Recordó a los usuarios de la vía que obedezcan las señales viales, prioricen la seguridad en la conducción y garanticen el buen estado de los vehículos.

«El tiempo lluvioso aumenta el riesgo de accidentes, por lo que se requiere una vigilancia adicional», subrayó.

En cuanto a los esfuerzos para anticipar un aumento de la actividad comunitaria, dijo que la Policía de Banyumas ha preparado una serie de planes de ingeniería de tráfico.

Según sus palabras, esta técnica se implementará situacionalmente observando la dinámica de los movimientos de los vehículos en el campo.

«Si hay congestión o retrasos en el flujo de tráfico, los agentes desviarán el flujo», dijo.

Dijo que una serie de puntos que tienen el potencial de convertirse en centros públicos también son importantes para la seguridad, incluida la zona de Teratai View Tower, Satria GOR y la atracción turística Baturraden.

Según él, en estos lugares se han establecido normas de seguridad que se adaptarán a las condiciones del terreno.

«En el contexto de la Operación Vela 2025, la Policía de Banyumas desplegó aproximadamente 200 efectivos de la Polri. Combinados con elementos del TNI, el Servicio de Transporte, trabajadores de la salud y otros elementos de apoyo, el personal total de seguridad alcanzó aproximadamente entre 500 y 574 personas», explicó.

Dijo que el éxito en mantener la seguridad y el orden no era responsabilidad exclusiva de la policía.

Su partido ha ordenado a funcionarios del sector policial que trabajen con líderes comunitarios, líderes juveniles y líderes religiosos para transmitir conjuntamente un llamamiento a los residentes.

Espera que la gente elija actividades más útiles en la víspera de Año Nuevo, como la oración en grupo y las actividades sociales.

«Creemos una atmósfera segura, cómoda y propicia en Banyumas Regency. Este es el papel de todos nosotros», dijo el jefe de policía.

