La Policía de Banyumas dotará de seguridad a la iglesia durante la Operación Vela 2025

Purwokerto (ANTARA) – La policía de la ciudad de Banyumas (Polresta), Java Central, proporcionó seguridad en varias iglesias durante la Operación Vela del Templo 2025 para garantizar que la serie de servicios navideños fuera segura, ordenada y propicia.

«En uno de ellos, organizamos la misa del domingo por la mañana en la iglesia catedral de Cristo Rey, Purwokerto. A la misa dirigida por el padre Niko Setia Wijaya OMI asistieron unos 350 católicos», dijo el jefe de policía de Banyumas, el comisario de policía Ari Wibowo, acompañado el domingo por el jefe del departamento de relaciones públicas, el comisario adjunto de policía Siti Nurhayati, en Purwokerto, Banyumas Regency.

Dijo que la seguridad fue llevada a cabo por personal del Puesto de Seguridad (Pospam) de la Iglesia Catedral de Cristo Rey bajo el liderazgo del jefe del inspector de policía de Pospam, One Yudi Krisno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la congregación, la celebración fluida del culto y brindar una sensación de seguridad y comodidad a la congregación.

Según él, esta seguridad forma parte del compromiso del Departamento de Policía de Banyumas de brindar los mejores servicios a la comunidad durante las celebraciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026.

“Durante la misa del domingo por la mañana en la Iglesia Catedral, el personal proporcionó seguridad abierta y cerrada para que la congregación pudiera adorar en silencio y solemnemente”, dijo.

Además, la jefa de relaciones públicas del AKP, Siti Nurhayati, dijo que esta seguridad también era una medida preventiva para anticipar posibles alteraciones de la seguridad y el orden público durante la operación Candi Candi de 2025.

Según él, la sinergia entre las fuerzas de seguridad, los funcionarios de la iglesia y la comunidad es la clave principal para crear una situación segura y propicia, especialmente durante los momentos de culto religioso.

«Con una seguridad óptima, esperamos que toda la cadena del culto navideño pueda desarrollarse de forma segura y pacífica, para que la gente pueda rendir culto servilmente», afirmó el AKP Siti.

