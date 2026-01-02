La policía de Banyumas advierte al personal que gestione el flujo de tráfico en Nataru

Purwokerto (ANTARA) – La policía de la ciudad de Banyumas (Polresta), Java Central, ha alertado a todo el personal para que sirva mejor a la comunidad al hacer frente a la afluencia o el regreso de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) 2025/2026.

Esta preparación estuvo marcada el viernes por una reunión de consolidación encabezada por el jefe de policía de Banyumas, el comisario de policía Ari Wibowo, en el patio de la jefatura de policía de Banyumas, Purwokerto, Banyumas Regency.

En su sesión informativa, el jefe de policía dijo que el despliegue de la consolidación era el primer paso para garantizar que el personal estuviera preparado para anticipar el potencial de una mayor movilidad comunitaria durante el regreso de las vacaciones de Navidad.

Desde la víspera de Año Nuevo hasta el 1 de enero de 2026, dijo, la policía de Banyumas vigiló varias atracciones turísticas y registró un aumento en el número de visitantes.

“Debemos estar listos para brindar el mejor servicio tanto en estaciones de servicio, puestos de seguridad como en otras áreas públicas, mostrar nuestra presencia en la comunidad para que cuando la gente lo necesite, realmente estemos ahí para ayudar”, dijo.

Recordó a todos los rangos de la policía de Banyumas que anticipen posibles picos en el flujo de tráfico para minimizar el impacto y el público pueda sentir inmediatamente los beneficios de la presencia policial.

Según él, varias medidas de mitigación de vulnerabilidades implementadas durante las vacaciones de Navidad deberían mantenerse hasta que finalice el conjunto completo de medidas de seguridad.

«Me gustaría agradecer a todos los jefes de policía, oficiales, suboficiales y ASN. Hasta ahora hemos podido mitigar adecuadamente las posibles vulnerabilidades. Esto es el resultado del cuidado y el trabajo conjunto», dijo el jefe de policía.

En otra ocasión, la jefa del Departamento de Relaciones Públicas del Departamento de Policía de Banyumas, la subcomisionada de policía Siti Nurhayati, dijo que la reunión de preparación era una expresión del compromiso del Departamento de Policía de Banyumas de mantener la situación de seguridad y mantener la ley y el orden seguros y propicios durante el flujo de tráfico de Nataru.

«La policía de Banyumas está lista para brindar el máximo servicio para que las personas puedan viajar de ida y vuelta de manera segura, cómoda y sin problemas», dijo.

Después de la ceremonia de consolidación, las actividades continuaron con la inauguración del edificio Wicaksana Laghawa y la comisaría de Jatilawang. Estos dos edificios son una subvención del Gobierno de Banyumas Regency como una forma de apoyo para mejorar las instalaciones y la infraestructura policial en el área local.

