La policía comienza los gases lacrimógenos mata disuelve la promoción de masa

JAKARTA (Antara) – Los oficiales de policía han disparado gases lacrimógenos para resolver la masa de acción que continuó resistiendo arrojando oficiales con piedras y objetos debajo de la calle Senayan Park Layang, Yakarta, el lunes por la tarde.

Antara informó en el lugar el lunes alrededor de las 4 p.m. Los oficiales de WIB le dispararon gases lacrimógenos a la multitud que continuó resistiendo.

Las masas de diferentes elementos de la comunidad, incluidos los estudiantes, continuaron tratando de ir al subroto de Jalan Gatot para ir al frente del edificio DPR/MPR/DPD RI.

Debido a que intentaron romper las filas de los oficiales de seguridad, los oficiales inmediatamente dispararon a gas desgarrado para resolver la masa de acción.

La acalorada situación fue exacerbada por las masas de estudiantes porque continuaron provocando oficiales arrojando piedras.

Además, varios estudiantes que aún usan el uniforme probado varias veces al romper la carretera de peaje en la ciudad.

La marca tenía un clúster con una bandera del partido político y cruzó la carretera de peaje hacia la ciudad, de modo que los oficiales volvieron a dispararles gases lacrimógenos.

