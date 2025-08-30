La policía captura docenas de adolescentes que luchan contra la sede de la policía de Java

SEMARANG (Antara) – La policía arrestó a docenas de adolescentes que atacaron la oficina central de la policía regional de Java Central en Jalan Pahlawan, Semarang City, el sábado por la tarde.

La acción comenzó cuando un grupo de personas desde la dirección de Jalan Kusumawardani caminó, que no estaba lejos de la sede central de Java.

Los adolescentes llevaban parcialmente madera e inmediatamente se aplicaron al puerto de Mapolda.

La misa anarquista inmediatamente arrojó a los oficiales que vigilaban la sede de la policía de Java Central

Los oficiales respondieron al ataque disparando gases lacrimógenos e inquietando a los perpetradores que corrieron en diferentes direcciones.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto confirmó que el ataque del grupo fue identificado como Anarco alrededor de las 15:00.

Según él, se dice que los perpetradores se reunieron y esperaron cuando los estudiantes de semarang sin semarangos realizaron una acción durante el día.

«Se reunieron en números crecientes y luego hicieron el anarquista», dijo.

Dijo que a las masas no les importaba la advertencia de los oficiales, por lo que se dispararon gases lacrimógenos para empujar a los perpetradores anarquistas hacia atrás.

Explicó que el oficial luego recopiló datos y el interrogatorio de los perpetradores arrestados de los perpetradores.

«Primero verá los resultados de la recopilación de datos e interrogatorio. Si cumple con los elementos, se procesará de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.

