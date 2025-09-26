La policía asegura 1.617 facturas forjadas de RP. 100,000 y RP. 50,000

DEMAK (Antara) – La Policía del Distrito de Demak, Java Central, logró llevar a la luz la circulación de dinero forjado a la luz asegurando dinero falsificante de 1,617 hojas que aún no se distribuyeron con Rp100 mil denominaciones RP50 mil.

«Cuando se ve a la vista, el dinero falso nominal de RP100 mil RP50 mil parece lo mismo, pero cuando se toca y se saca, parece que el dinero es falso», dijo Demak, el chef adjunto Kompol Heryo Liquisonono acompañado por la estación de policía de Pendopo Parama Demak, viernes.

Reveló que el caso fue desmantelado con éxito cuando recibió un informe de alguien que hizo una transacción en el mercado de Gajah en el distrito de Gajah, Demak el 22 de septiembre de 2025, con la ayuda del supuesto dinero falso.

En respuesta al informe, dijo, la policía de Demak desplegó al equipo para realizar una investigación y finalmente pudo asegurar a los presuntos perpetradores con el primer R (47) que era residente del East Ungaran -District, Regency Semarang.

Los resultados del desarrollo de los oficiales, al final, la policía también protegió a los dos niños R con las iniciales por (20) y RA (24), así como a un empleado que ayudó al proceso a ganar dinero con la primera B (31).

Además de proteger 1.617 RP100 mil denominaciones de 1.468 piezas y 149 piezas de RP50 RBU, el regreso de Rp93 mil en las ediciones restantes.

La policía también ha protegido dos unidades de impresora que se usaron para imprimir dinero, cuatro pantallas de pantalla o marcos para impresiones de captura de pantalla, una unidad de computadora portátil, polvo fosfórico y otros materiales utilizados para imitar las características de seguridad del dinero o las marcas de agua/elementos brillantes.

Además de arrestar a los sospechosos en el mercado de elefantes y en Kebonagung, la policía regional de Demak también protegió a otros perpetradores en la aldea de Ngemplak, Boyolali Regency, un lugar para la producción de dinero falsificado.

«Según el reconocimiento de los perpetradores, la cantidad del dinero falsificado que se extendió alrededor de Rp10 millones se debió a que mucha evidencia se protegió con éxito», dijo.

El mismo Offender no recibió dinero falsificado, sino que lo compró a su hijo con una proporción de 1: 5 o RP. 100,000, el dinero real se intercambiaría por cinco cuentas falsas de RP100 mil.

De los tres sospechosos, uno de ellos es un reincidente que ha estado involucrado en un crimen similar.

La divulgación del dinero falsificado, insistió en el público que fuera más cuidadoso al recibir efectivo, especialmente por grandes fracciones e informando inmediatamente a las autoridades si encuentran una supuesta circulación de dinero falsificante.

Leer también: los empleados mataron a deslizamientos de tierra apurados durante la investigación de fallas activas en Demak