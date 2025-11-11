La policía arresta a residentes de Cirebon sospechosos de distribuir pimientos falsificados en Wonosobo

Wonosobo (ANTARA) – La policía de Sapuran, Departamento de Policía de Wonosobo, arrestó a dos residentes de Cirebon, Java Occidental, sospechosos de distribuir pimientos mixtos en el mercado de Sapuran.

Este caso salió a la luz después de que un comprador informara algo extraño sobre los granos de pimienta que acababa de comprar.

El jefe del Subdepartamento de Relaciones Públicas del Departamento de Policía de Wonosobo, el inspector Nanang Wibowo en Wonosobo, dijo el martes que después de la inspección, se descubrió que el producto no era pura pimienta sino una mezcla de otros ingredientes.

Tras el informe, agentes de policía de Sapuran acudieron inmediatamente al lugar y arrestaron a los dos presuntos autores de las iniciales SP (32) y SA (38), junto con varias pruebas.

Las pruebas incautadas incluyeron siete paquetes de pimiento mixto de un kilogramo cada uno, ingredientes para elaborar pimiento a partir de sagú de aproximadamente cinco kilogramos, una grapadora azul con su contenido y 37 bolsas de plástico utilizadas para envasar el producto.

«Es cierto que la policía de Sapuran arrestó a dos presuntos perpetradores de Cirebon que fueron sorprendidos vendiendo pimienta adulterada. Se han obtenido pruebas para una mayor investigación», dijo.

Dijo que los investigadores todavía están investigando las declaraciones de los dos perpetradores para determinar el origen de los bienes y cómo se fabricaron los materiales mezclados.

«La cronología de la compra y el proceso de preparación aún están bajo investigación. Los agentes también trabajarán con las autoridades pertinentes para garantizar el contenido de los ingredientes utilizados», dijo.

El Departamento de Policía de Wonosobo instó al público a ser más cauteloso al comprar artículos de primera necesidad para la cocina y a no dudar en informar si encuentran productos sospechosos en el mercado.

“El público puede comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana, con un oficial de policía conocido o mediante el Centro de Llamadas de la Policía 110, que funciona las 24 horas del día, si encuentran un incidente similar o requieren asistencia de la policía”, dijo.