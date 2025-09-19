La policía arresta a los automóviles en la oficina del centro de Java Gouverneur

Semarang (Antara) -Semarang Polrestabes arrestó a cinco alborotadores que fueron sospechosos de quemar varios vehículos motorizados en el patio trasero del gobernador central de Java de Java y dañaron el puesto del Servicio de Policía en el área de Simpanglima Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. M. Syahduddi en Semarang dijo el viernes que los perpetradores fueron arrestados y nombrados como sospechosos después de una serie de investigaciones e investigaciones de investigación.

Al tratar con el caso, la policía mencionó a dos sospechosos que queman varios vehículos en el patio trasero de la oficina del gobernador central de Java, a saber, Zim (18) habitantes de South Semarang e IRD (17) habitantes de East Semarang.

«Un perpetrador se menciona como un estudiante que todavía es menor de edad», dijo.

Los tres perpetradores de la destrucción del puesto de servicio policial en el área de Simpanglima Semarang Elke RRR (38) y Av (21) Elke habitantes de Candisari, ciudad y brazo de Semarang (17) habitantes de West Semarang.

Syahduddi también dijo que un autor de la destrucción de la estación de policía era un estudiante que todavía era menor de edad.

Dijo que durante el desempeño de la seguridad de la acción para la sede central de la Policía Regional de Java el 29 de agosto de 2025, los oficiales empujaron a las masas hasta que finalmente se dividieron en tres grupos

«Un grupo conduce al camino hacia el campus del Semarang de Undip, un grupo a alrededor de Taman Indonesia Kaya, así como a otro grupo de Semarang Simpanglima», dijo.

Explicó que los oficiales identificaron a los perpetradores sobre la base de declaraciones de testigos e imágenes de CCTV en el escenario.

«Hay otros actores que realmente han sido identificados, pero los investigadores aún necesitan evidencia fuerte», agregó.

Por sus acciones, a los sospechosos fueron acusados ​​sobre la base del artículo 187 del Código Penal con respecto a los delitos relacionados con la seguridad pública o el artículo 170 del Código Penal con respecto a los golpes.