La policía arresta a docenas de perpetradores de saqueos de hechos de la casa de Uya Kuya

JAKARTA (Antara) – La policía tiene docenas de presuntas rondas de la Comisión Huis Van IX de la Cámara de Representantes de Indonesia IX Surya Utama Comité o a menudo Uya Kuya en el área de Pondok Bambu, Sawit, East Jakarta el sábado (30/8).

«Hay docenas de personas que fueron aseguradas. Hubo dos puntos que tuvieron lugar esa noche, el ataque contra los oficiales y el saqueo», dijo el martes el martes Kasat Respkrim East Yakarta Police Dicky Fertoffan cuando se confirmó en Yakarta.

Sin embargo, no ha podido especificar el número total de perpetradores mencionados como sospechosos relacionados con el incidente en la casa de Pan -Politician.

Además, Dicky dio a conocer el motivo de saquear en la casa de Uya Kuya, a saber, encontrar beneficios personales.

«El motivo es principalmente además de obtener ganancias, de modo que controla la riqueza», dijo.

Dicky agregó que la mayoría de las docenas de perpetradores que fueron arrestados eran los lugareños. Sin embargo, admitió que todavía estaba buscando a los provocadores saqueos.

«El número de residentes en el vecindario. Solo para los provocadores más importantes todavía estamos buscando», dijo Dicky.

El arresto se realizó después de que la policía había grabado la evidencia de grabación de video y una serie de elementos grabados por los perpetradores.

Prueba que fue protegida con éxito en forma de varios muebles de la casa de Uya Kuya.

La policía también siguió los rastros de los perpetradores a través de videos, incluidas las transmisiones en vivo en las redes sociales que se relacionan con el incidente.

El caso de saqueo en la casa de Uya Kuya se convirtió en los focos públicos después de que la residencia del político invadió a las masas.

La circulación de un video con la residencia del artista y un miembro del DPR en el área de East Yakarta fue visitada por las masas el sábado (80/30) Noche.

Las masas lograron derribar la cerca de la casa de Uya Kuya e inmediatamente irrumpieron en el segundo piso para saquear lo que había en la casa.

El sonido de la multitud gritó gritando: «destruir» y los objetos del hogar desgarrados.

Uya Kuya tuvo una aclaración para la acción de Dansen en el edificio MPR/Parlamento, junto con el momento del anuncio del aumento en la asignación de RPR ri, incluida una asignación de vivienda de RP50 millones cada mes.

Según Uya Kuya, el baile en su aclaración no estaba relacionado con el aumento de las asignaciones de DPR. Solo bailaron después del ritmo de la canción para respetar a los músicos que actuaron.

