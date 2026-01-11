La policía arresta a decenas de corredores ilegales en Semarang

Semarang (ANTARA) – La policía arrestó a decenas de corredores ilegales y 19 bicicletas durante una operación en Jalan Kompol Maksum, ciudad de Semarang, Java Central, el domingo por la mañana temprano.

El jefe de policía de Samapta AKBP Tri Wisnugroho en Semarang dijo que la acción era un esfuerzo continuo de la policía para crear una situación segura y favorable en la capital de Java Central.

Según él, las carreras ilegales no sólo perturban el confort de las personas, sino que también ponen en peligro a los perpetradores y a otros usuarios de la vía.

«Esta acción fue tomada como un paso firme pero humano para mantener una situación regional favorable», dijo.

Dijo que la policía continuaría realizando patrullas y actividades preventivas, especialmente en momentos vulnerables.

También pidió al público que informe activamente sobre diversas actividades que tienen el potencial de alterar la seguridad y el orden.

«La seguridad de la ciudad de Semarang es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, es necesario concienciar al público, especialmente a las generaciones más jóvenes, para que puedan canalizar sus pasatiempos de manera adecuada y segura», dijo.

Mientras tanto, los agentes recopilaron datos y asesoraron a decenas de corredores ilegales que fueron arrestados.

Posteriormente, decenas de motocicletas que no cumplían las especificaciones estándar fueron entregadas a la Unidad de Tráfico de la Policía de Semarang para que tomara medidas adicionales.

