La optimización de la tierra aumenta la producción de arroz al plantar en Demak tres veces al año

Demak (ANTARA) – El gobierno de Demak Regency, Java Central, ha logrado aumentar la productividad de las plantas de arroz en su área optimizando 5.000 hectáreas de campos de arroz para plantar arroz hasta tres veces al año.

«El éxito de la producción en 5.000 hectáreas de tierra en la tercera temporada de siembra queda demostrado por el hecho de que los campos de los productores de arroz en varios subdistritos han entrado en el período de cosecha», dijo el viernes en Demak el regente Eisti’anah, acompañado por el jefe del Servicio de Agricultura y Alimentación, Agus Herawan.

Con el éxito de la siembra tres veces al año, dijo, también se superó con éxito el objetivo de superficie de siembra, ya que inicialmente era sólo de 51.000 hectáreas repartidas en varios subdistritos de Demak Regency. El resultado es que en octubre de 2025 la realización habrá alcanzado las 69.360 hectáreas.

El área de siembra, dijo, es una acumulación de la primera, segunda y tercera temporada de siembra (TM).

Eisti’anah añadió que el éxito de la triple siembra también fue respaldado por los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura agrícola, uno de los cuales fue la normalización de los caudales de los ríos.

«Además del objetivo de prevenir inundaciones, también pretende facilitar el suministro de agua de riego a los campos de arroz para aumentar la productividad de las plantas de arroz», dijo.

Según Eisti’anah, la existencia de tierras de cultivo que se pueden plantar hasta tres veces también forma parte de los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de alimentos, especialmente arroz, en la regencia de Demak.

Agus Herawan añadió que el éxito de la siembra en Demak fue de hasta tres veces toneladas, una de las cuales se debió a la disponibilidad de agua de riego para los campos de arroz.

Para optimizar la productividad de las plantas de arroz, el Ministerio de Agricultura y los empleados también llevaron a cabo actividades de divulgación entre los agricultores, porque esta era la primera experiencia para la mayoría de los agricultores en Demak.

«Los resultados del seguimiento actual muestran que las plantas de arroz están funcionando bien. Algunas incluso han comenzado a cosechar con un rendimiento no muy diferente al de la MT anterior», dijo.

Si los rendimientos de los cultivos de MT 1 y 2 fueron de alrededor de 6 a 7 toneladas por hectárea, los agricultores también lograron resultados similares en la tercera temporada de siembra de 6 a 7 toneladas por hectárea de grano seco cosechado (GKP).

La información temporal, dijo, es que a partir de 5.000 hectáreas, la superficie de arroz cosechada es alrededor del 10 por ciento y seguirá aumentando a medida que entremos en el período de cosecha.

«Hemos registrado que la producción de arroz alcanzó 591.337 toneladas de grano seco cosechado (GKP) hasta este mes. La cifra seguramente aumentará porque todavía hay personas que aún no han cosechado», dijo.

Murodi, un agricultor de la aldea de Tlogorejo, distrito de Wonosalam, regencia de Demak, admitió que su país también participa en el programa de triple plantación.

Anteriormente, dijo, había actividades de divulgación, incluida la disponibilidad de agua de riego, ya que esta era la clave principal para que los agricultores pudieran plantar arroz en sus arrozales.

«Ahora nos acercamos a la temporada de cosecha, por lo que en unas semanas también estaremos cosechados», afirma.

