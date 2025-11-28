La Oficina Regional DWP del Ministerio de Derecho de Java Central celebró un seminario de salud

Semarang (ANTARA) – El cáncer de mama sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud de las mujeres. Esta enfermedad, que a menudo se presenta sin síntomas, a menudo sólo se descubre en una etapa avanzada, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y altas tasas de mortalidad.

Por lo tanto, la conciencia de la importancia de la detección temprana es un factor clave en los esfuerzos por aumentar las posibilidades de recuperación.

Como muestra de preocupación por la salud de la mujer, la Oficina Regional Dharma Wanita PBB (DWP) del Ministerio de Derecho de Java Central celebró un seminario de salud con el tema «Comprender los riesgos, reconocer los síntomas: educación sobre la detección temprana del cáncer de mama», en Kresna Basudewa Hall, el jueves (27/11).

Esta actividad presentó a la oradora de RSI Sultan Agung Semarang, la Dra. Farida Nur Aini, quien brinda educación integral sobre los factores de riesgo del cáncer de mama, los síntomas tempranos que a menudo se ignoran y las técnicas de autoexamen de mama (EEB).

En su discurso, el presidente de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y Tecnología de Java Central del DWP, Wiwik Heni Susila Wardoyo, dijo que la conmemoración del aniversario de Dharma Wanita PBB no solo fue un impulso para reflexionar sobre el viaje de la organización, sino también un espacio para aumentar la comprensión y la conciencia de los miembros, especialmente en relación con los problemas de salud de las mujeres.

Enfatizó que las mujeres, especialmente como esposas de funcionarios estatales, no sólo juegan un papel importante como guía de sus maridos sino también como pilares de la salud familiar.

«Cuando una madre está sana, la estabilidad, la armonía y la productividad de la familia también aumentan. Por lo tanto, este tipo de actividades son la contribución real del DWP a la construcción de familias ASN fuertes y de alta calidad», afirmó.

Wiwik también espera que los participantes puedan convertirse en agentes de conocimiento en sus respectivos entornos.

“Después de asistir a este seminario, espero que todos los participantes puedan compartir información e invitar a las mujeres de nuestro alrededor a preocuparse más por su salud”, dijo.

El seminario fue interactivo. Las participantes hicieron preguntas con entusiasmo sobre los riesgos, los síntomas y los primeros pasos del tratamiento si notaban algún cambio sospechoso en los senos.

A través de esta actividad educativa, la Oficina Regional del DWP del Ministerio de Derecho y Tecnología de Java Central destacó su compromiso de continuar concienciando a las mujeres sobre los peligros del cáncer de mama y la importancia de la detección temprana, con el fin de crear mujeres más sanas, más solidarias y empoderadas.