La Oficina Regional del Ministerio de Justicia de Java Central participa en el seguimiento de la implementación ordenada del proceso de atención a la ciudadanía

Semarang (ANTARA) – La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Justicia participó en el seguimiento y evaluación de la implementación ordenada del proceso de servicio a la ciudadanía, que fue realizado virtualmente por la Dirección de Administración Estatal, Dirección General de Administración Jurídica. A esta actividad asistieron todas las oficinas regionales del Ministerio de Derecho en Indonesia el miércoles (11/12).

La actividad fue inaugurada por Plh. Director General de la Administración Jurídica General, Hantor Situmorang, quien destacó en su dirección que el proceso de ciudadanía está regulado por la Ley Número 12 de 2006 sobre Ciudadanía de la República de Indonesia.

«La ciudadanía es el derecho de toda persona a convertirse en ciudadano indonesio, pero otorgarla sigue siendo prerrogativa del gobierno soberano después de que se hayan cumplido todos los requisitos requeridos», dijo Hantor.

Mientras tanto, el Director de la Administración del Estado, Dulyono, transmitió las instrucciones finales del Ministro de Justicia sobre el proceso de ciudadanía, así como la discusión del proyecto de ley de revisión de la Ley No. 12 de 2006.

«Se espera que este proyecto de ley proporcione seguridad jurídica y simplifique el proceso de ciudadanía en el futuro», dijo Dulyono.

Heni Susila Wardoyo, jefa de la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Justicia, espera que la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Justicia y Justicia pueda contribuir a los servicios a la ciudadanía.

“La Oficina Regional del Ministerio de Justicia en Java Central ha llevado a cabo el proceso de ciudadanía varias veces, que ha sido aprobado por el centro”, explicó.

La actividad concluyó con una discusión y una sesión de preguntas y respuestas sobre la implementación de servicios de ciudadanía en las regiones, incluidos los esfuerzos para fortalecer la coordinación entre la oficina regional y el centro para garantizar que los servicios se realicen de manera ordenada, oportuna y cumpliendo con las disposiciones legales.