La oficina regional de Kemenkum respalda la indicación geográfica del beong magelang -vis

Magelang (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central refuerza la dedicación para apoyar la protección y el uso de la propiedad intelectual basada en el potencial regional en la preparación de la indicación geográfica (IG) de los peces en manos de Borobudur, Magelang Regencyy

Jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoyo en Magelang espera el martes que la pesca no solo será un ícono culinario local.

«También se espera que Beongfish reciba el reconocimiento nacional e incluso internacional a través de indicaciones geográficas», dijo.

Según él, con una fuerte protección legal, se espera que este producto típico de Magelang pueda aumentar el valor económico, para fortalecer la identidad regional, al tiempo que ofrece beneficios concretos para la comunidad, en particular las MIPYME culinarias en el área de Borobudur.

La División de Investigación y Desarrollo de la Investigación y Desarrollo de Bapta de Magelang Regency Puji Lestari, enfatizó que Beong Fish ha sido identificado como uno de los productos superiores de la región basados ​​en el progreso de la Maestría de Ciencia y Tecnología.

«Nuestra tarea es hacer de Beong Fish un ícono de Magelang. Dejemos que los académicos, los consejos, las autoridades locales y los actores comerciales ocurran como productos competitivos», dijo.

Analista de propiedad intelectual del joven experto de la Oficina Regional de Kemenkum Java Tri Junhanto enfatizó la importancia de los pasos estratégicos antes de que Beong Fish se registre como indicaciones geográficas.

«Antes de que se convierta en un IG, la pesca de Beong primero debe registrarse como un recurso genético. MPIG (comunidades de protección de indicaciones geográficas) debe formarse con la gerencia en la que los actores comerciales, académicos, autoridades locales, están involucradas en el legislador», dijo.

Recordó que la membresía de MPIG debería cubrir a todas las personas de negocios comerciales.

«Nuestra esperanza es el 100 por ciento de las compañías de Beong que están registradas como miembros. Porque el uso del nombre ‘Beong Fish’ solo es válido para los miembros de MPIG», dijo.

Mencionó tres características de IG (características, fama y calidad) que ya son propiedad de Beong Fish.

«Por lo tanto, esta protección es importante para la sostenibilidad y el bien de los actores comerciales», dijo.

Lea también: Sumanto empujar el culinario de Beong Fish todavía está siendo promovido

Lea también: Entonces, el menú principal, Beong Fish comienza