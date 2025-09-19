La oficina regional de Kemenkum Central Java tiene servicios sociales mensuales

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derechos de la Ley Central de Java mostró preocupaciones a través de actividades mensuales en servicios sociales. Esta vez, se brindó asistencia a 80 niños asistidos por el Orfanato de Manarul Mabrur, Semarang, jueves (18/09).

La compensación proviene de las donaciones de la Oficina Regional de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central y la unidad de Dharma Wanita que rutinariamente dejan parte de su fortuna a un lado para compartir con huérfanos y dos en el Semarang y las áreas circundantes.

La recepción de ayuda tuvo lugar calurosamente y llena de gratitud. Rois Bawono Hadi, gestión del orfanato de Manarul Mabrur, expresó su profundo aprecio por la atención.

«Estamos muy agradecidos por esta ayuda, lo que ciertamente es muy significativo para los niños en nuestro orfanato», dijo Rois.

Rois luego me contó sobre el viaje del orfanato que se fundó en 2012. Junto con la familia y los voluntarios, se ocupó de los niños que habían sido confiados por sus padres por varias razones, incluida la asociación equivocada. Sin embargo, Rois enfatizó su dedicación para garantizar que los niños aún reciban una buena educación.

«Algunos de ellos han recibido capacitación de primaria, secundaria y secundaria. El resto todavía está en la universidad y otros aún no lo están», dijo.

Rois también explicó que este orfanato se estaba construyendo con un espíritu de independencia. Nunca buscó donantes o presentó subsidios del gobierno, pero estaba dirigido a descansar a los niños con una filosofía independiente de la vida.

El jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoy dijo que este servicio social es una agenda de rutina mensual.

«Esperamos que esta actividad pueda ofrecer beneficios y felicidad para los niños necesitados. Al mismo tiempo, pedimos que la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y las Escuelas Secundarias siempre se facilite al realizar la tarea de ofrecer los mejores servicios públicos», dijo.

El vicepresidente de la oficina regional de DWP por Kemenkum Central Java Efi Tjasdirin y DWP -Members tuvieron la oportunidad de mirar alrededor del orfanato y comunicarse con niños que recibieron con entusiasmo.

Esta actividad de los servicios sociales no es solo una forma de atención social, sino también esfuerzos para fortalecer la amistad entre la oficina regional del Ministerio de Derechos y la Seguridad y la comunidad, en particular los huérfanos que necesitan una mano y atención.