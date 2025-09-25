La oficina regional de Kemenkum Central Java apoya el refuerzo de la cooperativa roja y blanca

Banyumas (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho (Kanwil Kemenkum) de la Provincia Central – Java declaró la voluntad de apoyar el fortalecimiento de la aldea/Kelurahan Merah Putih Dawuhan a través del Servicio Administrativo Legal General (AHU) y la facilitación de la propiedad intelectual (KI).

El compromiso fue transferido directamente por el jefe de la Oficina Regional de los Servicios Legales de la Oficina Regional de Java Central, Tjasdirin, en la acompaña de la visita de trabajo del Ministro de Empoderamiento y Protección Infantil (PPPA) Aryatul Choiri Fauzi en Dawuhan Dorp, Banyumas.

«Por supuesto, el Ministro de derecho de Java Central está listo para apoyar la presencia de la cooperativa de la aldea roja y blanca a través de servicios de administración legal general y propiedad intelectual», dijo Tjasdirin.

En este caso, el refuerzo de las instituciones cooperativas puede realizarse mediante la inclusión de entidades legales ordenadas y la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre el producto y la innovación de la comunidad Dawuhan que se espera que agregue valor y aumente la capacidad competitiva de las cooperativas.

Además del Kadivyankum, el jefe de la Administración Legal Regional (AHU) de la Oficina Regional del Centro del Ministerio de Representantes del Midden -Java Deni Kristiawan, Representantes de los Ministerios/Instituciones, Bumn, Gobiernos regionales, agencias relacionadas y el Grupo de Mujeres de los Agricultores.

La actividad comenzó con una evaluación de las actividades de la cooperativa de la aldea roja y blanca Dawuhan y luego continuó con una reunión de discurso entre el Ministro de PPA y la Gestión Cooperativa y la Comunidad.

En el diálogo, el Ministro de PPPA enfatizó la importancia de las cooperativas como la fuerza impulsora de la economía local, especialmente en la mejora de la buena cantidad de mujeres.

También alentó la representación de las mujeres en la estructura de gestión de las cooperativas como parte de la implementación del empoderamiento de la aldea de Vrouwen.

Además, el Ministro de PPPA alentó a la cooperación entre el sector a fortalecer la empresa institucional y cooperativa a ser sostenible.

Se espera que la visita sea un paso estratégico para fortalecer el papel de las cooperativas de la aldea como un pilar de la economía humana, así como un foro para el empoderamiento de las mujeres a nivel de la aldea.

