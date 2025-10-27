La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Tecnología también está fortaleciendo la aceleración de la implementación del Código Penal.

Semarang (ANTARA) – En el contexto de la implementación de la Ley Número 1 de 2023 sobre el Código Penal (KUHP), la Agencia Jurídica de Desarrollo de Recursos Humanos (BPSDM Hukum) está llevando a cabo una _Capacitación de Facilitadores_ (ToF) Implementación del Código Penal Clase IX con el Método de Aprendizaje Semipresencial para el año fiscal 2025.

La capacitación, que se llevó a cabo del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2025, fue inaugurada oficialmente el lunes (27/10) de manera híbrida por el Jefe de Leyes de BPSDM, Gusti Ayu Putu Suwardani, y contó con la asistencia de jefes de oficinas regionales de toda Indonesia.

La jefa de la Oficina Regional de Java Central, Heni Susila Wardoyo, acompañada por el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos, Tjasdirin, y el jefe de Administración y Asuntos Generales, Toni Sugiarto, participaron en la inauguración virtual de la actividad desde la Sala de Reuniones Pandawa.

En su discurso, Gusti Ayu Putu Suwardani dijo que el nuevo Código Penal es parte de una historia importante en la reforma de la justicia penal nacional.

“A principios de 2023, el gobierno promulgó la Ley Número 1 de 2023 sobre el Código Penal, que entrará en vigor el 2 de enero de 2026”, dijo Gusti Ayu.

Destacó que el nuevo Código Penal es el resultado de un trabajo largo, colaborativo y reflexivo de varias partes, incluidos académicos, profesionales y la comunidad.

“Esto no es sólo una reforma de la justicia penal, sino también una manifestación de la soberanía jurídica nacional basada en los valores y la cultura nacional de Pancasila”, subrayó.

Además, Gusti Ayu explicó que ToF es parte de una gran serie de implementaciones del Código Penal que son inclusivas, educativas y sostenibles.

«Queremos que el público no sólo conozca el contenido del nuevo Código Penal, sino también que comprenda los objetivos, los valores y el espíritu de justicia que contiene», afirmó Ka. BPSDM.

Espera que esta actividad de ToF pueda tener un efecto de bola de nieve al fomentar acciones reales sobre el terreno a través de facilitadores competentes.

“Esta actividad de capacitación es una clara demostración del programa de prioridad nacional en la implementación de la Ley Número 1 de 2023 del Código Penal. Invito a todos los participantes a tomar en serio esta capacitación, construir redes y crecer juntos como agentes de cambio en el ámbito jurídico”, dijo.

Gusti Ayu también enfatizó que los participantes deben discutir activamente el material e investigarlo en profundidad, ya que luego desempeñarán un papel de liderazgo en la socialización del Código Penal entre el público.

Anteriormente, la jefa del Centro de Desarrollo de la Formación Técnica y de Liderazgo, Mutia Farida, presentó un informe sobre la ejecución de la formación. Explicó que esta actividad tiene como objetivo capacitar a los participantes para que se conviertan en facilitadores en la implementación del Código Penal.

«Se espera que esta capacitación pueda crear una sociedad indonesia consciente y respetuosa de la ley, así como apoyar la implementación de la Asta Cita número 4 sobre el fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos y la número 7 sobre reformas legales», explicó Mutia.

El número de participantes en la capacitación fue de 32 personas, entre ellos el jefe del Departamento de Regulación Legislativa y Desarrollo Jurídico (P3H) y funcionarios funcionales del poder judicial y judicial.

Se sabe que el jefe de la división P3H Delmawati de la oficina regional de Java Central del Ministerio de Justicia también participó en la capacitación del ToF sobre la Implementación del Código Penal.