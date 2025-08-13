La Oficina del Procurutor de Java Central tiene el sospechoso de la corrupción del maestro de UGM

SEMARANG (Antara) – El fiscal público central de Java (Kejati) posee al maestro de la Universidad Gajah Mada (UGM) Yogyakarta con las iniciales Hu, un sospechoso en el presunto caso de corrupción de compras de cacao por PT Pagilan, RP7 Billion.

El asistente criminal especial Lukas Alexander Sinuraya de Java Central en Semarang dijo el miércoles que el sospechoso fue el director de desarrollo comercial e incubación de UGM Yogyakarta, quien aprobó el presunto pago de compra de cacao ficticio.

«PT Pagilan ha presentado un pago de compra de cacao, mientras que el sospechoso ha acordado y procesado el pago sin verificar», dijo.

Explicó que la supuesta corrupción de la compra ficticia de granos de cacao comenzó el desarrollo de las cosas y la incubación de UGM Yogyakarta con PT Pagilan para la Industria de Educación y Aprendizaje de Cocoa (CTLI).

PT Pagilan es una compañía propiedad de UGM como gerente de una plantación de fábrica y té en Batang Regency.

PT Pagilan luego presentó un pago del contrato de compra de Cocoa Beans a UGM utilizando documentos incorrectos.

«Los frijoles de cacao comprados nunca fueron enviados a CTLI UGM», agregó.

El sospechoso de HU estuvo detenido en el Centro de Detención Semarang durante los próximos 20 días.

En el caso, la oficina del fiscal también hizo que el ex director presidente de PT Pagilan, RG, llamó como sospechoso en el caso.

Por sus acciones, los sospechosos fueron acusados de la ley número 31 de 1999 enmendada y en combinación con la Ley número 20 de 2001 sobre la erradicación de la corrupción.