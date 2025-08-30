La Oficina del Fiscal Público ha establecido seis sospechosos en el robo de Semarang Market Bank Rp5.2 mil millones

SEMARANG (Antara) – La oficina de la ciudad de Semarang (Kejari) mencionó a seis sospechosos en el presunto caso de corrupción del Semarang Pasar Pasar Pasar Pasar Perumda que costó Rp5.2 mil millones.

El jefe de la ciudad de Semarang, Kujari Candra Saptaji en Semarang, dijo el viernes que los seis sospechosos eran ex empleados de la compañía del gobierno de la ciudad de Semarang.

Explicó que el acto penal de corrupción con una solicitud de método de crédito del cual tuvo lugar el proceso de presentación hasta que tuvo lugar el pago de problemas en 2019 a 2023.

«El modo es dar crédito a los deudores que no deberían valer préstamos», dijo.

Según él, había unos 11 deudores que recibieron préstamos que no deberían obtenerse.

El monto del préstamo que se pagó, dijo, era entre RP. 400 millones a RP1 mil millones.

Los seis que se han establecido son cada ex director de Perumda Bank Pasar Semarang, MOT; Ex jefe del crédito. Sr y ds; Ex analista de crédito HY; y ex funcionarios de marketing de SGH y ES.

Con respecto a los seis sospechosos, continuó, los investigadores fueron retenidos inmediatamente después de someterse a la investigación.

Los sospechosos fueron acusados ​​de la ley número 31 de 1999 según lo enmendado por la Ley número 20 de 2001 con respecto al exterminio de la corrupción.