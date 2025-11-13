La Oficina de Tierras de Blora garantiza los derechos de los propietarios de tierras para la construcción de la presa de Cabean

Semarang (ANTARA) – La Oficina de Tierras (Kantah) de Blora Regency, Java Central, ha deliberado sobre la determinación de la forma de compensación para adquirir terrenos para la construcción de la presa de Cabean, que también es una etapa para acelerar el proyecto estratégico nacional sobre recursos hídricos.

El jefe de la Oficina de Tierras de Blora Regency, Jaka Pramono, dijo el jueves que las consultas tenían como objetivo acordar algún tipo de compensación entre el gobierno y los propietarios de las parcelas afectadas por el proyecto.

La compensación puede ser en forma de efectivo, tierras de reemplazo, reasentamiento, acciones u otras formas mutuamente acordadas.

«A través de esta consulta, garantizamos que todos los propietarios de tierras obtengan sus derechos de manera justa y de acuerdo con las regulaciones aplicables. Nuestros principios son la transparencia, la justicia y la humanidad», afirmó Jaka Pramono.

El jefe del Departamento de Adquisición de Tierras de la Oficina de Tierras de Blora Regency, Agus Dhanang Purnomo, como secretario de la deliberación sobre la forma de compensación por la adquisición de tierras para la construcción de la presa Cabean, explicó los resultados de la evaluación del valor de la compensación de los terrenos, edificios, fábricas y otros activos ubicados en el sitio de construcción de la presa Cabean.

“El proceso de evaluación se lleva a cabo con base en las leyes y regulaciones aplicables y los resultados de las investigaciones de campo”, dijo también.

La jefa del Departamento Administrativo de BPN, Blora Elvyn Bina Eka Kusuma, dijo que esta consulta es la siguiente etapa después de que se completa el proceso de inventario e identificación de las parcelas.

«Esperamos que el acuerdo alcanzado pueda acelerar la construcción de la presa de Cabean sin obstáculos», reiteró.

La deliberación duró dos días, del martes (11/11) al miércoles (11/12), y participaron un total de 356 jefes de hogar (KK). El primer día se llevó a cabo en la aldea de Todanan, mientras que el segundo día fue en la aldea de Karanganyar, distrito de Todanan, Blora.

Varios residentes apreciaron la apertura y la ayuda del Registro de la Propiedad y agencias relacionadas.

«Esperamos que el valor de la compensación refleje el valor real y nos ayude a organizar nuestras vidas después del proyecto», dijo Joko, uno de los residentes afectados.

Se espera que la construcción de la presa de Cabean fortalezca la seguridad hídrica y alimentaria en Blora. La presa que bloquea el flujo del río Galuk tiene un volumen de almacenamiento efectivo de 2,58 millones de metros cúbicos (m³) y se utilizará para riego, agua cruda, control de inundaciones y para sustentar una planta de energía solar (PLTS) con una capacidad de 10 megavatios (MW) y el desarrollo de la zona de riego de Karanganyar que cubre un área de 80 hectáreas (ha).

A la deliberación asistieron varias partes, incluidos representantes del Gobierno de Blora Regency, la Fiscalía de Blora, el Departamento de Policía de Blora, el Tribunal de Distrito de Blora, el Centro de la Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS), la Oficina de Servicios de Tasación Pública (KJPP) Sih Wiryadi and Partners, funcionarios locales de aldeas y subdistritos, Forkopimcam Todanan, así como residentes propietarios de la tierra.

