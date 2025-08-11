La Oficina de Salud de Demak intenta activar miles de participantes no activos de JKN

Demak (Antara) – La Oficina de Salud (Dinkes) de Demak Regency, Central Java, buscó la reactivación de miles de participantes en el Seguro de Salud Nacional (JKN) que anteriormente fueron desactivados, ya que muchos residentes aún usaban activamente servicios de salud.

«De alrededor de 48,000 participantes que han sido desactivados, algunos de ellos aún llevan a cabo un control de salud de rutina. Los datos ahora se están inventando para ser presentados nuevamente como un participante activo», dijo el Jefe de la Oficina de Salud del Distrito de Demak Ali Maimun en Demak el lunes.

Reveló que los participantes que serían reactivados más tarde deberían tener un certificado de Puskesmas que aún necesitan servicios de salud.

El proceso de activación, dijo, se realizó en fases. El DHO que se presentó a los Servicios Sociales para el Empoderamiento y la Protección Infantil para las Mujeres (Dinsos P2PA) de Demak Regency, luego Dinsos llevó a cabo una entrada y esperó la aprobación de Bappenas. Sin embargo, la capacidad de la presentación de asuntos sociales se limita a solo 25 participantes por día.

«No se puede registrar de inmediato, debe ser uno por uno. Entonces, de 48,000 participantes de JKN que fueron desactivados, los activos de la entrada eran solo 25 participantes por día. En el momento se presentaron 7,000, con 2,000 de ellos.

Actualmente, agregó, cobertura Cubierta de salud universal (UHC) o la cobertura de salud general para los residentes en Demak Regency alcanza el 99.15 por ciento, pero el nivel activo de los participantes es solo del 78 por ciento.

«De hecho, el requisito de UHC requiere una cobertura mínima del 98 por ciento y el 80 por ciento activo. Lo difícil es aumentar la actividad. Un por ciento significa 125,000 población. Este año el presupuesto sigue siendo suficiente para mantener el UHC, pero en 2026 puede haber obstáculos», dijo.

Se aseguró de que continuaría coordinando entre las agencias para garantizar que los servicios de UHC continúen funcionando, mientras que el proceso de activación de los participantes de JKN optimizó.