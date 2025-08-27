La Oficina de Salud de Brebes tiene la ayuda con Lepra -Elimination -Gear

Brebes (Antara) -La Oficina de Salud del Distrito de Brebes mantuvo una actividad de asistencia de velocidad de eliminación de la lepra como parte de un esfuerzo estratégico para acelerar la regencia de Brebes al objetivo de «lepra cero» en 2030.

El Jefe de la Oficina de Salud del Distrito de Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, explicó en una declaración en Brebes el miércoles que Brebes fue uno de los cinco «proyectos piloto» que utilizó lepra en Indonesia, que contribuyó con el 10 por ciento del caso de lepra nacional.

Como un área endémica de lepra que toma el segundo rango de la mayoría de los casos en Java central, dijo, Brebes requiere ayuda intensiva para acelerar el programa de eliminación de la lepra.

Indonesia está actualmente en tercer lugar en el mundo en los hallazgos del nuevo caso Lepra, después de India y Brasil, con 14,698 cosas nuevas incluidas en 2023.

Esto hace que el programa de eliminación de la lepra sea una prioridad nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de Medio Térneo (RPJMN) 2020-2025.

La actividad a la que presentó el experto en lepra Dr. Dr. Dr. Renni Yuniati Spdve Sub Spdt Findv Faadv MH MH, trabajadores de salud de 38 Puskesmas en Brebes Regency, Village Health Frameworks y partes interesadas relacionadas en el Programa de Eliminación de Leprosy.

Los participantes de la capacitación reciben material de mentor para acelerar la eliminación de la lepra, incluida una amplia comprensión de la lepra, definiciones y características de la lepra, la forma de transmisión e período de incubación, a los tipos de lepra basados ​​en el espectro clínico.

Luego, el método de ayuda y capacitación, la quimioprofilaxis de la lepra al dar rifampicina, capacitación de distancia de lepra P2 (PJJ) con el método «aprendizaje combinado», al programa Lepra Alert Village.

Ineke repitió que la Oficina de Salud del Distrito de Brebes estaba fuertemente dedicada a alcanzar la eliminación de la lepra en 2030.

«Como una de las regiones nacionales de ‘proyectos piloto’, Brebes tiene una gran responsabilidad de ser un ejemplo de éxito

Eliminación de la lepra en Indonesia. Estamos totalmente comprometidos a implementar todas las estrategias establecidas «, dijo.

Mientras tanto, el Dr. Adhi como Kasubdit asegura que la ayuda fuera muy importante para garantizar que todos los trabajadores de la salud tengan el mismo concepto y habilidades adecuadas para tratar los casos de lepra.

«Continuaremos verificando y evaluando para asegurarnos de que el programa funcione de manera efectiva», dijo.