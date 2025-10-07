La Oficina de Salud de Blora prepara SLHS para Keuken MBG

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional de Salud (Dinkesda) de Blora Regency ha emitido una carta digna de higiene sanitaria (SLHS) para MBG Kitchen Company, como uno de los requisitos más importantes para obtener una carta de aprobación del gobierno regional.

La cuestión de SLHS indica que la cocina MBG ha cumplido con todas las instalaciones sanitarias y estándares de seguridad alimentaria de acuerdo con las regulaciones aplicables.

El jefe de salud ambiental, salud vocacional y deporte Dinkesda Blora, Tutik, en Blora, explicó el martes que SLHS es una forma de supervisión preventiva del gobierno, de modo que todos los actores comerciales en el sector alimentario dan los aspectos de la salud ambiental como una prioridad antes de operar.

«Hemos llevado a cabo una inspección de salud ambiental (IKL) de acuerdo con la ubicación de MBG Kitchen. Todos los aspectos de la higiene y las instalaciones sanitarias se explican, que van desde la limpieza de la cocina, el almacenamiento de alimentos, las instalaciones de gestión de residuos», dijo Tutik.

Agregó que la investigación fue realizada por instalaciones sanitarias del medio ambiente teniendo en cuenta varios indicadores importantes, como la calidad del agua limpia, la gestión de residuos, los sistemas de ventilación, el almacenamiento de alimentos (seco y húmedo), el drenaje y la disponibilidad de instalaciones de lavado de manos higiénicas.

Con el tema del SLHS, la MBG Kitchen in Health fue posible realizar actividades de procesamiento y presentación de alimentos a la comunidad.

Además de la base para gestionar el tema de SPPG, SLHS también funciona como un medio para promover, de modo que las empresas conservan la calidad y la seguridad de los alimentos.

«Esperamos que los actores comerciales culinarios en Blora continúen manteniendo sus estándares higiénicos. La seguridad alimentaria no es solo una cuestión de licencias, sino también la responsabilidad moral hacia los consumidores», agregó.

El SLHS publicado para MBG Kitchen ha existido durante tres años y ha estado contando desde octubre de 2025.

Mientras tanto, hasta principios de octubre, había 55 solicitantes de SPPG que presentaron el proceso de emisión de SLHS al Blora Dinkesda.

Este paso es parte de los esfuerzos del gobierno local para garantizar que todos los servicios culinarios y de catering en la región de Blora cumplan con los estándares de higiene de alimentos y seguridad alimentaria.

«Este proceso es importante para garantizar que cada ubicación de procesamiento de alimentos sea higiene y instalaciones sanitarias, por lo que es seguro para la comunidad», dijo Tutik.

A partir de la solicitud total que llegó, la cocina MBG se convirtió en una de las unidades de negocios que había obtenido un certificado digno de instalaciones sanitarias después de completar una fase de inspección de campo y orientación técnica del equipo de Dinkesda.

«Nuestro equipo fue al IKL para garantizar que se cumplieran todos los aspectos de las instalaciones sanitarias, desde condiciones de cocina, fuentes de agua limpia, gestión de residuos, hasta el comportamiento higiénico de los empleados», explicó.

También alienta a los actores comerciales a comprender la importancia de aplicar el estándar de higiene y instalaciones sanitarias, no solo como un cumplimiento de la administración, sino también como una forma de dedicación para mantener la confianza de los consumidores en los productos alimenticios que producen.

Dinkesda Blora se centra en todas las aplicaciones SLHS que deben procesarse en fases en las próximas semanas, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos por cada actor comercial.

Con la creciente conciencia y el cumplimiento de los estándares para las instalaciones de higiene y sanitarios, se espera que la calidad de la seguridad alimentaria en Blora Regency continúe aumentando de vez en cuando.

