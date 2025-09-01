La Oficina de Educación de Banyumas solicitó a la escuela que evite que los estudiantes participen en la manifestación.

Purwokerto (Antara) – La Oficina de Educación (Dindik) de Banyumas Regency, Central Java, pidió a la escuela que agudice la coordinación con los padres de estudiantes que anticiparan la participación de los estudiantes en manifestaciones.

El jefe de Banyumas Regency Dindik Joko Wiyono en Purwokerto, Banyumas, dijo el lunes que la profesión había sido transferida a todos los directores de secundaria (SMP) para establecer una comunicación cercana con los estudiantes guardianes.

«Le pedimos al director que coordine y se comunique con los padres que son miembros del comité de Guardian y estudiantes del comité escolar», dijo Joko.

Además, dijo, se les pidió a los padres que se aseguraran de que los niños continuaran enfocándose en el aprendizaje y no participar en manifestaciones.

También enfatizó la importancia del papel del maestro de Homeromer para confirmar la ausencia de estudiantes en la escuela. «Si hay estudiantes que no entran, el maestro de aula debe confirmar de inmediato por qué no entraron», dijo.

Además, dijo que las actividades educativas y de aprendizaje en las escuelas solo duraron en la tarde de la semana siguiente.

En este caso, dijo, las horas de clase se organizan para que los estudiantes puedan irse a casa temprano y se aconseja a los protectores de los estudiantes que lleguen a tiempo.

Además, continuó, las actividades de la escuela fueron abolidas temporalmente.

Según él, todo eso se hizo para anticipar el impacto de la demostración que todavía tenía el potencial de prevenir en la semana siguiente.

Con respecto a la participación de varios estudiantes en la manifestación el sábado (30/8), dijo que la escuela y la orientación de asesoramiento realizarían la orientación de los maestros.

Según él, la policía también ha llevado a cabo las medidas de mentor y orientación, por lo que se espera que los estudiantes se concentren en actividades de aprendizaje nuevamente.

«Por supuesto, hacemos una guía convincente, porque después de todo todavía son niños, su conocimiento aún es limitado, por lo que puede ser influenciado fácilmente por la invitación de amigos. Más tarde seguiremos los enfoques de los estudiantes a través de los maestros (BK) en sus respectivas escuelas», dijo Joko.

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de De Banyumas (Polresta) ha enviado a 40 niños de varias escuelas secundarias y escuelas profesionales junior el domingo (31/8) después de haber sido asegurados por los oficiales debido a la supuesta participación en la manifestación del Purwokerto Alun-Alun el sábado (30/8) de la noche a la noche.

Antes de ser repatriados, primero recibieron orientación y asesoramiento en la sede de la sede de la policía de Banyumas al involucrar y atender sus respectivos padres.

El jefe de policía de Banyumas dijo que, en base a los resultados de la profundización, los niños involucrados en la campaña fueron influenciados por invitaciones en las redes sociales o el estatus que fueron distribuidos por sus amigos.

«La tarea más importante de los estudiantes es aprender. Es por eso que pedimos el papel activo de los padres para mantener la asociación de niños y mejorar la comunicación con los maestros y los comités escolares», dijo.

Esperaba que el papel activo de la comunidad para mantener Kamtibmas en la regencia de Banyumas y proteger a los niños para que sean fácilmente provocados e influenciados por las redes sociales.

