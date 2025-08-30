La nueva gestión de Koni Surakarta es una obligación de mejorar la administración de la organización

SOLO (Antara) – La nueva gestión de la ciudad de Surakarta de la Ciudad de Surakarta del Comité Nacional de Indonesia (Koni) se esfuerza por mejorar la gobernanza organizacional para que el rendimiento de los atletas pueda aumentar.

Presidente de la Ciudad de Surakarta Koni Su suprabú en la inauguración de la gestión de la ciudad de Surakarta 2025-2029 en Taman Balekambang Solo, Central Java, dijo que la historia del solo como un lugar para Koni y el primer pon en 1948 dio un significado especial y el mismo tiempo un espíritu fuerte para 202529.

«Estamos seguros de que podemos realizar bien la visión y la misión», dijo.

El primer objetivo logrado a corto plazo por una nueva gerencia es cómo se puede recuperar la segunda posición en Porprov 2026.

También está planeando celebrar una reunión, desarrollar y diseñar estrategias para calcular los deportes que se espera que sean la fortaleza de la ciudad de Solo al obtener medallas en Porprov 2026 en la ciudad de Semarang.

«La ciudad de Solo debe poder sobresalir en Porprov 2026. Ya no hay excusa, la segunda posición en la que Grobogan fue atrapado en Porpovov 2023 debe ser tomado nuevamente, incluso como un objetivo entre el último objetivo para convertirse en campeones», le dijo.

También se llevaron a cabo una serie de evaluaciones una vez después del Central Java Porprov 2023, en la mitad del período de transición de la Koni Surakarta Management Edition de Lilik Kusnandar a su suprabú. Dijo que el área de desarrollo del rendimiento (Binpres) había llevado a cabo la evaluación final para diseñar reparaciones y adiciones a las medallas de varios deportes, por lo que el objetivo de ganar una posición mínima en Porprov Semarang podría lograrse el próximo año.

Mientras tanto, ha habido 60 deportes en Porprov 2026 que han sido disputados. Con una calificación de Porpovov o una prueba previa a la calificación y de junio a octubre, muchos deportes han luchado y exigido para ser elegibles para la ronda de clasificación.

También se dedica a aumentar la selección y el entrenamiento de atletas de una manera estructurada y en capas para crear un sistema de entrenamiento a partir de los jóvenes del nivel de élite en cada deporte.

Mientras tanto, dijo, Koni ha optimizado el apoyo estratégico del Ayuntamiento de Surakarta, BUMD y el sector privado, así como aumentando la participación comunitaria en el desarrollo del turismo deportivo y deportivo.

«Desarrollaremos instalaciones de infraestructura y deportes suficientes, justas y justas para la revitalización de las instalaciones de entrenamiento de acuerdo con las necesidades estándar de cada competencia deportiva y de ubicación», dijo.