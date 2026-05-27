La NASA presenta planes de bases lunares con módulos de aterrizaje, buggies y drones en la parte superior de la lista

CABO CAÑAVERAL, Florida — La NASA ya está encargando módulos de aterrizaje, rovers y drones para una base lunar en expansión, menos de dos meses después del vuelo lunar récord del Artemis II.

La agencia espacial esbozó el martes la primera fase de sus planes de bases lunares, adjudicando cientos de millones de dólares en contratos a cuatro empresas estadounidenses.

Blue Origin de Jeff Bezos proporcionará un par de módulos de aterrizaje para llevar vehículos lunares a la superficie lunar, en un lugar cerca del polo sur de la luna. Estos llamados vehículos de terreno lunar serán construidos por Astrolab y Lunar Outpost. Firefly Aerospace, que aterrizó con éxito en la Luna el año pasado, entregará los primeros drones a la Luna.

Lo ideal sería que todo este hardware llegue antes de que los primeros astronautas de Artemis aterricen en la luna, previsto para 2028.

Durante la misión Artemis II de abril, cuatro astronautas volaron alrededor de la luna, viajando más profundamente en el espacio que las tripulaciones lunares del Apolo a finales de los años 1960 y principios de los 1970. Para Artemis III del próximo año, otro equipo de astronautas practicará el acoplamiento de la cápsula Orion de la NASA en órbita alrededor de la Tierra con los módulos de aterrizaje lunares desarrollados para tripulaciones por Blue Origin y SpaceX de Elon Musk.

La NASA tiene como objetivo Artemis III para mediados de 2027, con un aterrizaje de dos astronautas en 2028. La segunda fase de la base lunar, desde 2029 hasta principios de la década de 2030, comenzará a construir la infraestructura permanente, incluida una red eléctrica. En cuanto a cuándo estará lista la base para apoyar a los astronautas durante períodos prolongados en hábitats permanentes especializados, se espera que sea en algún momento de la década de 2030, durante la tercera fase.

«Entonces podremos decir: ‘Oye, estamos aquí permanentemente y no nos rendiremos'», dijo el ejecutivo del programa de bases lunares de la NASA, Carlos García-Galán.

García-Galán imagina una base lunar que se extenderá a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, con un perímetro marcado por drones, denominados MoonFall, estacionados en las esquinas.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que estos marcadores territoriales deben ser respetuosos con las naves y equipos espaciales de otros países que puedan estar cerca. Espera reciprocidad en el asunto.

El objetivo de la base lunar es fomentar la economía lunar mientras se realizan investigaciones científicas y se sientan las bases para una expedición a Marte, enfatizó Isaacman.

«Para aquellos que esperan pacientemente, el gran regreso está cerca y no disminuiremos el ritmo», dijo Isaacman. «Realmente apenas estamos comenzando».

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