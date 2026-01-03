La matrícula de la UMS utiliza el sistema SKS, que es más flexible y eficiente.

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) enfatizó que el sistema de financiación de matrículas basado en unidades de crédito semestrales (SKS) se ha implementado desde hace mucho tiempo en el entorno del campus.

Así lo transmitió el sábado el Dr. Triyono, SE, M.Sc., como director de la Dirección Académica y de Admisiones (DAA) de la UMS en Solo, Java Central.

Dijo que se espera que este sistema brinde a los estudiantes flexibilidad y eficiencia financiera.

«Todas las cargas de estudio de los estudiantes se han convertido en créditos. Para el nivel de licenciatura, la carga de estudio total es generalmente de 144 créditos y se multiplica por el porcentaje de créditos de cada programa de estudio», dijo.

Según Triyono, el sistema SKS ofrece mayores beneficios a los estudiantes con buenas habilidades académicas y que se comprometen a completar sus estudios a tiempo. Los estudiantes pueden determinar la cantidad de créditos tomados por semestre según su preparación académica.

«Este sistema SKS ofrece beneficios a los estudiantes. Si sus habilidades académicas son buenas, pueden completar sus estudios más rápido», explica.

Por ejemplo, si un estudiante solo toma un curso de tesis de 6 créditos en el último semestre, las tarifas pagadas también serán de solo 6 créditos. Esto permite a los estudiantes reducir significativamente sus costos de estudio.

Sin embargo, también señaló que la conveniencia del acuerdo de pago pequeño en el último semestre a veces hace que algunos estudiantes se sientan más relajados y, por lo tanto, completen sus estudios más tiempo del necesario.

En la misma ocasión, Triyono transmitió los avances del ingreso de nuevos estudiantes a la UMS. El 3 de enero de 2026 a las 12:38 p.m. WIB, el número de registros fue de 3.711 personas.

De ellos, 859 futuros estudiantes aprobaron la selección y 479 se reinscribieron. Esta cifra muestra un aumento significativo en comparación con el año anterior.

«Respecto a la misma fecha del año pasado, solo hubo 247 inscripciones. Ahora son 479, casi el doble», dijo.

Explicó además que las carreras de mayor interés actualmente siguen dominadas por la Facultad de Medicina, entre ellas Odontología, Medicina General, Farmacia, Psicología y Fisioterapia. Además, la Formación del Profesorado de Educación Primaria, Ingeniería Informática y Negocios Digitales también son carreras favoritas.

Mientras tanto, el nuevo curso de Inteligencia Artificial (IA) empieza a atraer inscritos, aunque los costes del estudio todavía están por determinarse.

La UMS abre admisiones para nuevos estudiantes desde el 1 de noviembre de 2025 al 29 de agosto de 2026. El sistema de inscripción se realiza sin olas y por lo tanto dura todo el año. Si se cumple el cupo, la inscripción se cerrará anticipadamente. En respuesta a esta dinámica, Triyono también enfatizó que la calidad de los futuros estudiantes sigue siendo una prioridad.

«La nota aprobatoria aumentará cada día, por lo que se mantendrá la calidad de los futuros estudiantes», concluye. La matrícula de la UMS utiliza el sistema SKS, que es más flexible y eficiente.

La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) enfatizó que el sistema de financiación de matrículas basado en unidades de crédito semestrales (SKS) se ha implementado desde hace mucho tiempo en el entorno del campus.

Así lo transmitió el sábado el Dr. Triyono, SE, M.Sc., como director de la Dirección Académica y de Admisiones (DAA) de la UMS en Solo, Java Central.

Dijo que se espera que este sistema brinde a los estudiantes flexibilidad y eficiencia financiera.

«Todas las cargas de estudio de los estudiantes se han convertido en créditos. Para el nivel de licenciatura, la carga de estudio total es generalmente de 144 créditos y se multiplica por el porcentaje de créditos de cada programa de estudio», dijo.

Según Triyono, el sistema SKS ofrece mayores beneficios a los estudiantes con buenas habilidades académicas y que se comprometen a completar sus estudios a tiempo. Los estudiantes pueden determinar la cantidad de créditos tomados por semestre según su preparación académica.

«Este sistema SKS ofrece beneficios a los estudiantes. Si sus habilidades académicas son buenas, pueden completar sus estudios más rápido», explica.

Por ejemplo, si un estudiante solo toma un curso de tesis de 6 créditos en el último semestre, las tarifas pagadas también serán de solo 6 créditos. Esto permite a los estudiantes reducir significativamente sus costos de estudio.

Sin embargo, también señaló que la conveniencia del acuerdo de pago pequeño en el último semestre a veces hace que algunos estudiantes se sientan más relajados y, por lo tanto, completen sus estudios más tiempo del necesario.

En la misma ocasión, Triyono transmitió los avances del ingreso de nuevos estudiantes a la UMS. El 3 de enero de 2026 a las 12:38 p.m. WIB, el número de registros fue de 3.711 personas.

De ellos, 859 futuros estudiantes aprobaron la selección y 479 se reinscribieron. Esta cifra muestra un aumento significativo en comparación con el año anterior.

«Respecto a la misma fecha del año pasado, solo hubo 247 inscripciones. Ahora son 479, casi el doble», dijo.

Explicó además que las carreras de mayor interés actualmente siguen dominadas por la Facultad de Medicina, entre ellas Odontología, Medicina General, Farmacia, Psicología y Fisioterapia. Además, la Formación del Profesorado de Educación Primaria, Ingeniería Informática y Negocios Digitales también son carreras favoritas.

Mientras tanto, el nuevo curso de Inteligencia Artificial (IA) empieza a atraer inscritos, aunque los costes del estudio todavía están por determinarse.

La UMS abre admisiones para nuevos estudiantes desde el 1 de noviembre de 2025 al 29 de agosto de 2026. El sistema de inscripción se realiza sin olas y por lo tanto dura todo el año. Si se cumple el cupo, la inscripción se cerrará anticipadamente. En respuesta a esta dinámica, Triyono también enfatizó que la calidad de los futuros estudiantes sigue siendo una prioridad.

«La nota aprobatoria aumentará cada día, por lo que se mantendrá la calidad de los futuros estudiantes», concluye.