La manifestación en Pati fue coloreada quemando el auto

PATI (Antara) – La manifestación en Pati Regency, Central Java, exigió que el Regente Pati Rainwo, que inicialmente tuvo lugar de manera ordenada, cambió los disturbios para causar acciones anarquistas para dañar la cerca, los autos quemando autos para la destrucción de la oficina del regente el miércoles.

Se espera que los disturbios tengan lugar a las 11.30 a.m., después de haber arrojado agua mineral a los oficiales a otros objetos que pueden poner en peligro la seguridad.

Al final, los oficiales que habían intentado calmar a las masas hicieron esfuerzos para disparar gases lacrimógenos, para que los manifestantes se resuelvan.

Sin embargo, hubo una serie de manifestantes que realizaron acciones anarquistas al lanzar un edificio del Gobierno de Regencia Pati en el complejo Pendopo Regency Pati en el borde de la carretera Tombronegoro para que la ventana del edificio del edificio dañe.

Además, parece que el automóvil fue quemado en una posición al revés en el camino del Dr. Wahidin Pati.

Prayogo, uno de los residentes en Pati, reveló que el automóvil en llamas era un automóvil de las fuerzas de seguridad durante una multitud.

Además, la campaña también murió para distribuir información de circulación, pero la certeza aún no se sabía porque no había parte que pudiera ser cuestionada.

La demostración de los residentes de PATI comenzó con la polémica del gobierno de Polam Pati Regency que aumentó la carga rural y urbana de construcción y construcción (PBB-P2) al 250 por ciento.

Aunque el aumento es un límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

Sin embargo, debido a que hubo una declaración del regente de Pati Sudewo, que fue considerado las personas que invitan a demostrar hasta 5,000 o 50,000 personas. De modo que los residentes finalmente tomaron una donación recolectando agua mineral basada en DOS a lo largo de la línea de pavimento para el Pendopo Pati Regency.