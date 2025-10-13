La madre de Nadiem nombró a Tom Lembong y Hasto después de que se desestimara el juicio preliminar.

Yakarta (ANTARA) – La Sra. Nadiem Makarim Atika Algadri insultó a Tom Lembong y Hasto Kristiyanto después de que el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta rechazara la solicitud preliminar del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia.

«Nadiem es sólo un ejemplo, porque muchas otras personas son tratadas de esta manera. Están Pak Hasto y Tom Lembong, hay muchos. Pidan ayuda con sus oraciones», dijo Atika después de la audiencia previa al juicio en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el lunes.

Atika cree que su hijo desempeña bien y decentemente sus deberes como ministro.

«Sabemos que nuestro hijo es limpio y lleva a cabo todo su trabajo y carrera con estos principios. Principios morales, honestidad y bondad inquebrantable hacia la patria y la nación», dijo Atika.

Atika espera que las fuerzas del orden puedan defender la verdad y la honestidad. No sólo para Nadiem, sino también para las fuerzas del orden en Indonesia.

Mientras tanto, el padre de Nadiem, Nono Anwar Makarim, admitió que estaba decepcionado con la decisión provisional presentada por su hijo. Aun así, aseguró que seguirá luchando para defender a su hijo.

El padre cree que Nadiem será fuerte y sobrevivirá a la prueba en el futuro.

«Es muy afortunado que Nadiem se haya mantenido muy fuerte hasta el día de hoy, puede sobrevivir durante mucho tiempo», dijo Nono.

Como Ministro de Educación y Cultura en 2020, Nadiem planea utilizar los productos de Google en la adquisición de herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la compra de equipos TIC.

